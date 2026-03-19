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Plan Afrique 2025-2028
Ignazio Cassis s'apprête à se rendre dans quatre pays africains

Ignazio Cassis partira du 23 au 27 mars en Angola, Nigeria, Côte d'Ivoire et Burkina Faso. Ce voyage s'inscrit dans la stratégie Afrique 2025-2028 pour renforcer la coopération et les partenariats avec le continent.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra la semaine prochaine en Angola, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. Les discussions avec ses homologues porteront sur les relations commerciales et économiques, sur la coopération scientifique et internationale, indique jeudi la Confédération.

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Du 23 au 27 mars le ministre des Affaires étrangères se rendra sur le continent africain, écrivent jeudi les autorités fédérales dans un communiqué. En Angola, au Nigeria et en Côte d'Ivoire, il discutera avec ses homologues des relations économiques et commerciales.

Stratégie Afrique 2025-2028

Au Burkina Faso, il sera notamment question «de la coopération au développement, de la situation humanitaire dans le pays ainsi que du contexte sécuritaire complexe de la région». Des visites de projets et des rencontres avec des entreprises suisses sont également prévues.

Ce voyage s'inscrit dans la ligne de la stratégie Afrique 2025-2028 du Conseil fédéral. Elle met l'accent sur la paix, la sécurité, la prospérité et la compétitivité. «Face au poids politique et économique croissant du continent dans le monde, la Suisse cherche à renforcer ses partenariats avec l’Afrique. En se rendant dans ces quatre pays, le conseiller fédéral Ignazio Cassis met en lumière l’importance de cette région pour la Suisse», note le gouvernement.

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