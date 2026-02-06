À Moscou, le président de l'OSCE Ignazio Cassis a défendu l'organisation comme clé pour la paix en Ukraine. Sergueï Lavrov a dénoncé une «crise profonde» menaçant son existence.

Cassis tente de défendre l'OSCE face à Lavrov et la Russie

ATS Agence télégraphique suisse

L'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) est l'organisation «la plus importante» pour accompagner le processus de paix en Ukraine, a déclaré son président Ignazio Cassis lors d'un échange avec son homologue russe Sergueï Lavrov vendredi à Moscou. Ce dernier a lui décrit une organisation «en crise».

«Je ne veux pas vous rappeler la position de mon pays, la Suisse, concernant la guerre en Ukraine, elle est connue, a déclaré le ministre des affaires étrangères tessinois face à son homologue. Je suis ici à l'OSCE pour ouvrir des portes».

«Nous croyons que cette organisation est la plus importante pour accompagner un processus de paix», a-t-il dit lors de l'entretien retransmis par la RTS.

«Crise profonde»

Lavrov a lui décrit plus tôt une organisation en «crise profonde» et qui risque «l'autodestruction». «Je n'entrerai même pas dans les détails sur la manière dont l'OSCE s'est retrouvée dans la situation actuelle de crise profonde et a été confrontée à une réelle menace d'autodestruction», a-t-il déclaré, selon l'agence russe Ria Novosti.

La rencontre entre les deux hommes constitue la deuxième étape de l'offensive diplomatique lancée par Ignazio Cassis en tant que président de l'OSCE pour accompagner la fin de la guerre en Ukraine. Il s'était rendu lundi à Kiev.

Blocage politique

Le conseiller fédéral avait exprimé son intention de jouer un rôle de médiateur dans le processus de paix en Ukraine au Forum économique mondial (WEF).

Le conseiller fédéral avait exprimé son intention de jouer un rôle de médiateur dans le processus de paix en Ukraine au Forum économique mondial (WEF). Or, l'organisation est confrontée à un blocage politique depuis plusieurs années. Le clivage entre la Russie et les autres Etats s'est creusé et les Etats-Unis font pression pour réduire les fonds de l'organisation.

La fin de la guerre en Ukraine, en cours depuis près de quatre ans, n'est pas actée à ce stade. Des pourparlers réunissant russes et ukrainiens ont été lancés à Abou Dhabi ces dernières semaines à l'initiative des Etats-Unis. Peu de résultats tangibles ont été pour l'heure annoncés. Les efforts diplomatiques visant à trouver un règlement à ce conflit butent depuis des mois sur la question des territoires.