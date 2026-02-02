DE
Prévu pour vendredi
La Russie annonce le voyage d'Ignazio Cassis à Moscou

Selon le ministère russe des Affaires étrangères, le conseiller fédéral Ignazio Cassis se rendra vendredi à Moscou. En tant que président de l'OSCE, il s'entretiendra avec le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov.
Publié: 16:32 heures
1/5
Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis est à Kiev ce lundi.
Photo: keystone-sda.ch
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Anna Clara_Kohler_Journalistenschülerin_Blick_2-Bearbeitet.jpg
Keystone-SDA et Anna Clara Kohler

Le ministère russe des affaires étrangères a publié lundi sur le service de messagerie Telegram une déclaration de sa porte-parole Maria Zakharova faite précédemment. La visite du 6 février sera axée sur «la recherche de moyens pour surmonter la crise profonde que traverse actuellement l'OSCE», a-t-elle déclaré en réponse à une question d'un journaliste.

Maria Zakharova a également annoncé la visite d'Ignazio Cassis dans un message en russe publié sur la plateforme X. Auparavant, l'agence de presse italienne Ansa avait annoncé la visite du conseiller fédéral pour mardi.

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) n'a pas encore répondu à une demande Keystone-ATS concernant les voyages prévus du conseiller fédéral.

Premier arrêt à Kiev

Le Tessinois s'est rendu lundi à Kiev, où il a rencontré son homologue ukrainien Andriy Sybiha. Ils ont discuté de la dynamique des efforts de paix et de la situation sur le champ de bataille, a écrit ce dernier dans l'après-midi sur X. Selon Andriy Sybiha, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont également été abordées.

Ignazio Cassis avait déjà annoncé lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos en janvier qu'il souhaitait jouer un rôle de médiateur dans la guerre en Ukraine en tant que président de l'OSCE. En fonction de l'évolution de la situation, il prévoyait de se rendre à Kiev, Moscou et Washington, avait alors déclaré le chef du DFAE.

