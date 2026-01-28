DE
La Russie se dit ouverte
Vers une rencontre Poutine-Zelensky à Moscou pour mettre fin à la guerre?

Les présidents russe et ukrainien pourraient se rencontrer prochainement. La Russie s’est dite ouverte à un sommet à Moscou pour mettre fin à la guerre.
Publié: 20:37 heures
Dernière mise à jour: 20:38 heures
Poutine a annoncé il y a quelques mois qu'il ne souhaitait pas se déplacer.
La Russie s'est dite ouverte pour une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine à Moscou. Le conseiller de Poutine en matière de politique étrangère, Youri Ouchakov, a déclaré à un correspondant de la télévision d'Etat que la Russie ne s'était jamais opposée à établir de tels contacts.

Youri Ouchakov a ajouté que si Zelensky était réellement disposé à une rencontre, il pourrait se rendre à Moscou. Une telle rencontre avait déjà été abordée à plusieurs reprises lors des conversations téléphoniques entre le dirigeant du Kremlin et le président américain Donald Trump.

La Russie a assuré qu'elle garantirait la sécurité de Zelensky. Cependant, la partie ukrainienne refuse un tel déplacement dans la capitale ennemie, pour des questions de sécurité.

Moscou ou rien?

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, avait précédemment déclaré dans une interview que Zelensky était prêt à discuter directement avec Poutine des questions les plus litigieuses pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Cela concerne les questions territoriales à l'est de l'Ukraine et le futur de la centrale nucléaire de Zaporijia, occupée par les troupes russes depuis mars 2022.

Youri Ouchakov a maintes fois plaidé en faveur d'une telle rencontre. Mais Poutine a clairement indiqué en septembre dernier qu'il n'était pas disposé à se déplacer pour y assister.

Des efforts internationaux intensifs en cours

Des efforts internationaux intensifs sont en cours depuis des semaines pour trouver une solution pacifique à la guerre. Des pourparlers entre des négociateurs de Kiev et de Moscou, sous l'égide des Etats-Unis, ont débuté à Abou Dhabi ce week-end. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que ces discussions devraient se poursuivre dimanche prochain.

Ce mercredi, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a annoncé que les Etats-Unis pourraient se joindre aux nouvelles discussions entre Moscou et Kiev. Mais il a précisé que la participation américaine serait à un niveau moindre que la semaine dernière, lorsque Steve Witkoff, négociateur de Trump, et le gendre de ce dernier, Jared Kushner, s'étaient joints aux discussions.

Marco Rubio a laissé entendre qu'un accord avait déjà été conclu sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, une exigence majeure de Kiev avant toute concession, après près de quatre ans d'invasion russe. «Il reste un point en suspens, que vous connaissez tous, à savoir la revendication territoriale sur Donetsk», a déclaré Marco Rubio. «Je sais que des efforts actifs sont déployés pour tenter de voir si les points de vue des deux parties sur cette question peuvent être conciliés. C'est encore un obstacle que nous n'avons pas franchi», a-t-il déclaré. Rubio a encore reconnu que la question serait «très difficile», en particulier pour l'Ukraine.

