Donald Trump affirme avoir obtenu jeudi l'engagement de Vladimir Poutine de suspendre les frappes sur Kiev «pendant une semaine», invoquant le froid extrême qui frappe l'Ukraine, où les températures devraient atteindre -30°C.

Trump assure que Poutine lui a promis de ne pas frapper Kiev

Donald Trump a dit jeudi avoir demandé «personnellement» à Vladimir Poutine de cesser les frappes sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes «pendant une semaine», assurant que le président russe «avait accepté de le faire».

Le président américain a déclaré pendant un conseil des ministres à la Maison Blanche avoir fait cette demande en raison du froid «exceptionnel» en Ukraine. Les températures en Ukraine vont descendre dans les prochains jours jusqu'à -30°C, a averti jeudi l'agence météorologique, alors que le pays est confronté à des coupures d'électricité et de chauffage d'ampleur à cause des frappes russes.

Jusqu'à la moitié de la capitale Kiev a été par moments privée de lumière et de chauffage, tandis que les grandes villes de Kharkiv (nord-est), Odessa (sud) et Dnipro (centre) ont aussi été touchées.

Des pourparlers prévus dimanche

Au moins six personnes ont été tuées jeudi dans une série de frappes russes dans le sud et le centre de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales, alors que de nouveaux pourparlers diplomatiques entre Moscou, Kiev et Washington sont attendus dimanche.