Ignazio Cassis a imposé la classe économique à tous les employés de son département. Mais au cours de l’année écoulée, 70 diplomates et fonctionnaires ont tout de même voyagé en classe affaires grâce à une dérogation, révèlent les recherches de Blick.

1/6 Dû à son département, le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis est le grand voyageur des membres du gouvernement. Photo: Keystone

Céline Zahno

Fini la classe affaires. Depuis une année, les diplomates suisses doivent voyager en classe économique, quelle que soit la durée du vol. Le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis (PLR) a imposé cette règle à tous les collaborateurs de son Département des affaires étrangères (DFAE) dès septembre 2024, comme l’a révélé Blick.

Cette mesure permettrait au DFAE de réduire ses émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 25%, annonçait le Département. Cette mesure devait aussi générer des économies annuelles estimées à 1,5 million de francs.

Des exceptions sous conditions

Les exceptions ne sont possibles qu’avec une demande écrite adressée à la direction et restent «restrictives». Elles ne peuvent être accordées que pour des trajets d’au moins 9 heures, ou de 11 heures si le vol comprend une escale.

Depuis l’entrée en vigueur de la règle, 70 dérogations ont été acceptées, a indiqué le DFAE à Blick. Les chiffres ne précisent pas combien de demandes ont été refusées. Au total, 4125 vols ont été effectués dans le cadre du DFAE.

«La nouvelle réglementation a été accueillie positivement», a déclaré un porte-parole du Département. Selon lui, elle contribue à mettre en œuvre les objectifs de durabilité de la Suisse.

Une proposition non retenue

L’administration fédérale n’est toutefois pas soumise aux mêmes contraintes. Les employés fédéraux doivent en principe voyager en classe économique, mais peuvent également bénéficier de la classe affaires si leur trajet dépasse 9 heures, ou 11 heures en cas d’escale.

Lors de la consultation sur le paquet d’économies, le département d’Ignazio Cassis avait proposé d’étendre l’obligation de voyager uniquement en classe économique à toute l’administration fédérale, arguant que cela permettrait d’économiser jusqu’à 4 millions de francs.

Cette proposition n’a cependant pas été retenue dans les mesures adoptées. Elle pourrait cependant ressurgir hors du paquet d’économies, puisqu’elle est actuellement examinée par l’Office fédéral du personnel.