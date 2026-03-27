DE
FR

Deux heures d'attente
Déjà 10 km de bouchons au Gothard, une semaine avant Pâques

Le trafic est déjà saturé au Tunnel du Gothard à une semaine de Pâques. Jusqu’à 10 km de bouchons et près de deux heures d’attente pour les automobilistes.
Publié: il y a 33 minutes
Jusqu’à 10 km de file au portail nord du Gothard avant le week-end pascal.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Comme l'Office fédéral des routes s'y attendait, le trafic nord-sud est déjà dense vendredi, une semaine avant le week-end pascal, un des plus chargés de l'année au tunnel du Gothard. A la mi-journée, la file de véhicules au portail nord atteignait une dizaine de kilomètres, soit près d'une heure trois quarts d'attente pour les automobilistes, selon le site du TCS.

Mardi déjà, l'Ofrou annonçait que certains axes seront pris d'assaut dès ce vendredi 27 mars, en particulier les autoroutes du Gothard (A2) et du San Bernardino (A 13). Pour faire face à ce flux, les travaux à Casermetta, sur la route du col du Simplon, sont suspendus pendant la période de Pâques. Le trafic pourra donc s'y écouler normalement.

Découvrez nos contenus sponsorisés
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Présenté par
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Trouver votre gril idéal grâce à ce test
Quel barbecue est vraiment fait pour vous?
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Présenté par
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Faites le test et trouvez votre modèle idéal
Quel vélo électrique est fait pour vous?
Chat de groupe, tu es pénible!
Avec vidéo
Présenté par
Chat de groupe, tu es pénible!
La folie de WhatsApp
Chat de groupe, tu es pénible!
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Présenté par
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Les petits parmi les grands
Pourquoi la Suisse aime-t-elle les SUV compacts?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus