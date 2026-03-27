Déjà 10 km de bouchons au Gothard, une semaine avant Pâques

ATS Agence télégraphique suisse
Comme l'Office fédéral des routes s'y attendait, le trafic nord-sud est déjà dense vendredi, une semaine avant le week-end pascal, un des plus chargés de l'année au tunnel du Gothard. A la mi-journée, la file de véhicules au portail nord atteignait une dizaine de kilomètres, soit près d'une heure trois quarts d'attente pour les automobilistes, selon le site du TCS.
Mardi déjà, l'Ofrou annonçait que certains axes seront pris d'assaut dès ce vendredi 27 mars, en particulier les autoroutes du Gothard (A2) et du San Bernardino (A 13). Pour faire face à ce flux, les travaux à Casermetta, sur la route du col du Simplon, sont suspendus pendant la période de Pâques. Le trafic pourra donc s'y écouler normalement.
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