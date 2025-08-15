Dernière mise à jour: il y a 41 minutes

L'avion de tourisme qui s'est écrasé dans le Léman mardi est en cours de repêchage ce vendredi. L'opération implique le désamorçage du parachute à 30m de profondeur avant de remonter l'appareil. Après cet accident spectaculaire, aucune victime n'est à déplorer.

L'avion tombé dans le Léman en cours de repêchage ce vendredi

L'avion tombé dans le Léman en cours de repêchage ce vendredi

1/2 Une grue flottante doit remonter l'avion d'une minute à l'autre. Les curieux peuvent apprécier le spectacle depuis Corseaux (VD). Photo: Alexandre Caporal / Blick

Léo Michoud Journaliste Blick

Le petit coucou va bientôt sortir! L'avion de tourisme qui s'est écrasé dans le Léman mardi au large de Corseaux est en cours de repêchage ce vendredi 15 août après-midi.

Bien qu'impressionnant, l'accident n'a pas fait de victime. Les deux occupants de l'appareil ont pu s'en extraire d'eux-mêmes. La police est sur place pour cette opération, en compagnie de plongeurs de la brigade du lac et de personnel de déminage.

La gendarmerie vaudoise s'attelle à coordonner les opérations de repêchage. Photo: KEYSTONE

Parachute à désamorcer en profondeur

Objectif? Désamorcer le parachute de l'avion, avant d'accrocher l'engin à une grue qui flotte sur le lac. L'opération devrait débuter vers 14h30, selon le journaliste sur place pour Blick.

Des repérages ont été effectués la veille. A la suite de l'impact avec l’eau lors de l’accident, le poids du moteur a fait couler l’engin jusqu’à 30m de profondeur. Au moment où l’avion sera remonté, deux plongeurs seront chargés de vérifier s'il reste du matériel au fond de l’eau.

Des curieux au bord de l'eau

Quelques curieux se préparent à admirer l’opération depuis la plage – ou sur l'eau depuis un paddle. Tous sortent leur natel. «Je viens voir le spectacle, car je voyais l’avion dans l’eau depuis chez moi, déclare une voisine. Et quand j’ai vu que ça bougeait et qu’il y avait la police, j'ai voulu venir voir ça de plus près.»

Au total, une quinzaine d'agents et trois bateaux de la police du lac s'affaire au repêchage de l'avion. En plus de pompiers et de membres du service d’enquête de la Confédération. «Le Ministère public va déterminer s'il y a oui ou non responsabilité du pilote», assure le responsable communication de la police vaudoise, David Guisolan.

L’avion sera ramené à terre à proximité de la plage de la Pichette puis embarqué sur un convoi routier direction «un endroit où les enquêteurs pourront faire leur constat».

Développement suit.