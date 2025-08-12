Dernière mise à jour: il y a 40 minutes

Faute de choix, un petit avion a tenté d'amerrir sur le Léman ce mardi après-midi, relate «20 minutes». Avant de se retourner sur le coup de l'impact, l'appareil a survolé la surface de l'eau sur quelques mètres, devant des nageurs.

Un petit avion s'écrase sur le Léman et coule à pic

Le petit avion de tourisme a fait le grand plongeon au large de Corseaux, devant des dizaines de curieux. Photo: Keystone

Le petit avion de tourisme n'a pas pu atterrir sur la terre ferme, alors il a choisi le lac. Au large de Corseaux et sa plage de la Grotte, non loin de Vevey, des lecteurs de «20 minutes» rapportent avoir vu un avion planer à quelques centimètres de la surface. Il s'est finalement crashé sur le plan d'eau en se retournant.

Deux personnes étaient à bord, mais sont sorties d'elles-mêmes de la cabine. Avant le grand fracas, des témoins racontent avoir entendu que le moteur de l'engin péclotait. Intervenue aux côtés d'une ambulance, la police cantonale vaudoise confirme l'accident, qui n'a pas fait de victime. L'avion, lui, a rapidement coulé et devra être sorti de l'eau.

«L'accident a eu lieu vers 16h00, précisément au large de la plage de la Pichette à Corseaux», a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale vaudoise, confirmant une information de «20 Minutes». Il évoque un amerrissage pour des raisons qui restent encore à déterminer.

Identité pas encore connue

Il s'agit d'un avion biplace de tourisme, confirme aussi la police. Les deux personnes qui se trouvaient à bord ont pu sortir de l'appareil par leurs propres moyens et ont pu ensuite monter dans une embarcation privée, venue les secourir, précise le porte-parole. Elles n'ont pas été blessées.

L'avion a assez vite coulé au fond du lac. Il devra prochainement être extrait du lac. Des mesures ont été prises pour les aspects de pollution éventuelle, indique encore le porte-parole.

Puisqu'il s'agit d'un accident d'aviation civile, c'est le Ministère public de la Confédération qui sera chargé de l'enquête, selon la police vaudoise. De plus amples informations seront données mercredi, notamment sur l'identité des passagers et la provenance de l'avion de tourisme.