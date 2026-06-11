Un véhicule militaire blindé a provoqué un grave accident jeudi matin à Hauenstein (SO), faisant plusieurs blessés. Les secours, dont deux hélicoptères, ont été dépêchés sur place.

Un grave accident de blindé militaire fait plusieurs blessés

Un grave accident de blindé militaire fait plusieurs blessés

Des hélicoptères à Soleure

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs personnes ont été blessées dans un grave accident impliquant un véhicule militaire blindé à Hauenstein (SO) jeudi matin. Les secours sont sur place, tandis que deux hélicoptères ont été mobilisés.

Aucune information précise n’est actuellement disponible. L’accident a été signalé peu avant 11h00, indique à Keystone-ATS un porte-parole de la police cantonale soleuroise. Ce dernier confirme une information révélée par la radio alémanique SRF.