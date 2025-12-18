Le baromètre Yougov révèle une stabilité globale dans le choix des partis des électeurs suisses. Certains changements sont néanmoins observés, notamment un transfert de voix des Verts vers le PS et une popularité croissante du PVL.

Les préférences partisanes n'ont pas beaucoup changé, mais il y a quand même des disparités

ATS Agence télégraphique suisse

Les électeurs se montrent assez stables dans leurs choix de parti. C'est ce que montre le baromètre de l'institut d'études de marché et de recherche sociale Yougov à mi-législature. Certains petits écarts apparaissent toutefois.

Ce baromètre, publié jeudi, compare les réponses de 31'000 citoyens avec les résultats des élections fédérales de 2023 au Conseil national. Globalement, les préférences partisanes n'ont pas beaucoup changé.

Poussée du PVL, Vert-e-s en perte de vitesse

Mais, 10% des électeurs qui avaient voté pour les Vert-e-s à l'époque soutiendraient aujourd'hui le PS. Certains qui avaient voté pour le PS, le PLR ou le Centre il y a deux ans préfèreraient aujourd'hui le PVL. Le parti de l'UDC bénéficierait lui du vote d'électeurs qui ont opté à l'époque pour le PLR et le Centre. A l'inverse, 4% des électeurs de l'UDC en 2023 voteraient aujourd'hui plutôt pour un petit parti.

Selon Yougov, l'UDC et le PS ont une popularité presque égale auprès de l'électorat de 18 à 29 ans. Mais ce sont les Vert-e-s qui cartonnent dans cette tranche d'âge. L'UDC plaît surtout aux votants de 30 à 59 ans, tandis que le Centre l'emporte auprès des plus de 60 ans.

Selon le sondage, les femmes votent plutôt pour le PS et les Vert-e-s, tandis que l'UDC et le PLR sont plutôt préférés par les hommes. Les électeurs sans diplôme universitaire ont tendance à voter pour l'UDC.