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Réduire le nombre de rendez-vous
Un mini-robot suisse va révolutionner les soins dentaires

Des chercheurs de l’Université de Bâle ont créé un robot miniaturisé capable de poser des couronnes dentaires. Encore au stade de prototype, il pourrait réduire le nombre de rendez-vous chez le dentiste.
Publié: il y a 41 minutes
Un mini robot se fraye un chemin facilement dans la bouche ouverte et révolutionne les soins. (image d'illustration)
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Des scientifiques de l'Université de Bâle ont développé un petit robot capable de poser une couronne dentaire en limitant le nombre de rendez-vous chez le dentiste. L'appareil n'est qu'un prototype et doit encore être amélioré avant de faire son apparition dans les cabinets de dentistes.

Le robot a les dimensions d'un bouchon d'une bouteille de vin. Son moteur et son système de guidage se trouvent à l'extérieur. «La taille du robot a été pensée pour qu'il puisse facilement se frayer un chemin dans une bouche ouverte», explique Yokiko Tomooka, première autrice de l'article scientifique qui présente la machine, citée dans le communiqué de l'Université de Bâle.

Amélioration à venir

Après une seule radiographie, la couronne peut être préparée, de même qu'une gouttière dentaire qui servira à fixer le robot. Lors du deuxième rendez-vous, la dent abîmée sera nettoyée et la couronne posée. Malgré l'absence de capteurs, le robot parvient à travailler avec une extrême précision.

Il faudra toutefois attendre jusqu'à une utilisation sur de vrais patients. Les chercheurs veulent améliorer leur appareil en y ajoutant des capteurs et une caméra, afin que le système puisse surveiller lui-même sa position et suivre le déroulement de l'intervention.

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