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«Un décès inhabituel»
Mort suspecte d'un détenu à Stans: les autorités veulent faire la lumière

La mort d’un détenu de 26 ans à la prison de Stans fait l’objet d’une enquête indépendante. Les autorités veulent clarifier les circonstances après des soupçons liés à des médicaments.
Publié: 11:23 heures
Une enquête indépendante doit établir les circonstances exactes du décès.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

La mort d'un jeune détenu à la prison de Stans en novembre dernier va faire l'objet d'une enquête indépendante confiée par les autorités nidwaldiennes au Ministère public argovien. La cause présumée du décès du prisonnier de 26 ans est liée à la consommation de médicaments.

L'enquête indépendante devra établir les circonstances exactes de ce décès. Dans le communiqué diffusé vendredi par le département nidwaldien de la justice, les autorités cantonales justifient l'ouverture si tardive d'une enquête par le fait qu'elles ont dû attendre d'abord les résultats de l'autopsie.

«Des circonstances particulières»

Le département de la justice évoque «un décès inhabituel». Il s'agit d'un cas «dont l'origine n'est pas clairement naturelle» ou «qui présente des circonstances particulières».

Le centre de détention préventive et pénale de Stans dispose de 24 places disposées dans des cellules individuelles, doubles ou quadruples. Les détenus qui y séjournent n'y restent pas plus de six mois. Ils y sont placés par les cantons de Nidwald et d'Uri.

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