Les véhicules militaires suisses tombent de plus en plus souvent en panne. L'armée fait appel à des professionnels externes pour assurer le taux croissant de dépannages et d'accidents.

1/4 En mars, un char de grenadiers a dû être extrait de l'Aar dans laquelle il était tombé.

Lino Schaeren

Les véhicules de l'armée suisse sont tellement sujets aux pannes que l'armée n'est plus en mesure d'assumer le dépannage et l'assistance en cas d'accident au cas par cas. L'Office fédéral de l'armement, Armasuisse, a donc récemment lancé un appel d'offres public. Il recherche non seulement des dépanneurs pour les petits véhicules d'intervention ou les transports de troupes, mais aussi pour les chars et autres poids lourds.

C'est déjà la deuxième fois que le service de dépannage est mis au concours: en 2019, la prestation a été attribuée publiquement pour la première fois. Armasuisse justifie sa décision en assurant que les véhicules de l'armée qui ne sont pas renouvelés provoquent de plus en plus de pannes. En 2019, un contrat de plusieurs millions a été réparti en cinq lots entre trois prestataires de services privés.

Un char atterrit dans l'Aar

Et ces prestataires n'ont pas chômé. Les dépanneurs ont déjà été appelés près de 4000 fois, écrit Armasuisse sur demande. L'accident avec un char de grenadiers en mars dernier a particulièrement fait parler de lui.

Le char de grenadiers américain de type M113 a glissé sur un talus raide à Uttigen (BE), s'est retourné et a été immobilisé dans l'Aar. Trois recrues ont été blessées. Le véhicule à chenilles de 13 tonnes a été hissé hors de l'eau le jour même par les secouristes.

Le parc automobile comprend 34'000 véhicules

L'Office fédéral de l'armement ne révèle pas combien l'armée suisse a réellement dépensé depuis 2019 pour des véhicules de reconnaissance, des transporteurs, des semi-remorques ou des chars tombés en panne ou accidentés, en référence à la deuxième mise au concours.

Il est toutefois peu probable que le parc automobile de l'armée, qui compte environ 34'000 véhicules, devienne plus fiable à l'avenir, puisque ces derniers deviennent vieillissants. La plupart des véhicules ont en effet cinq ans de plus que lors de la dernière adjudication.