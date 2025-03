Un véhicule militaire suisse dévale une pente abrupte et tombe dans l'Aar

Un véhicule militaire suisse dévale une pente abrupte et tombe dans l'Aar

1/2 Un accident s'est produit à Uttigen, dans le canton de Berne. Photo: Lectrice

Angela Rosser

Selon le témoignage d'une lectrice, un accident s'est produit mardi après-midi à Uttigen, dans le canton de Berne. Sur les photos qu'elle a envoyées, on aperçoit un hélicoptère de la Rega. D'après la police cantonale bernoise, l'incident impliquait un véhicule militaire. Pour plus de détails, celle-ci renvoie au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

Interrogé par Blick, le porte-parole de l'armée suisse a confirmé qu'un véhicule de combat d'infanterie était impliqué dans l'accident. Il a précisé que plusieurs personnes avaient été blessées, mais qu’aucun décès n'était à déplorer.

Selon la lectrice, le char aurait dévalé une pente abrupte avant de finir dans l'Aar. L'accident s'est produit à proximité d'une petite maison dont elle et son mari sont propriétaires, en contrebas de Jaberg. «C'est une descente presque verticale», décrit-elle.

Développement suit