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Renforcer la résilience
L'OFPP lance un module pour sensibiliser les ados aux catastrophes

L'OFPP lance un module éducatif pour apprendre aux 14-18 ans à réagir face aux catastrophes. Publié mardi, il vise à renforcer la résilience et la responsabilité individuelle.
Publié: il y a 53 minutes
L'OFPP crée des cours pour préparer les ados aux urgences.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) souhaite sensibiliser davantage les adolescents suisses aux catastrophes et aux situations d'urgence. Pour ce faire, il a publié mardi un module d'enseignement facultatif pour renforcer «la résilience personnelle et sociétale». Ce module, conçu pour assurer quatre heures d'enseignement, vise à améliorer la perception des risques, la confiance en soi pour agir et le sentiment de responsabilité individuelle, écrit l'OFPP dans un communiqué.

Les documents de cours s'adressent aux 14-18 ans. Ils expliquent que la Confédération réalise une analyse nationale des risques, fait le point sur les dangers pertinents, offre un aperçu de comment analyser les risques et présente les mesures prises par les autorités pour protéger la population. Il relève également ce que chaque personne peut faire pour contribuer à la préparation dans la perspective d’événements.

A l'issue de la formation, les élèves devraient être capables de comprendre les dangers auxquels la Suisse est exposée, d'expliquer le rôle des autorités et de décrire les mesures de préparation individuelles. Le module se compose d’informations théoriques, d’exercices pratiques et de devoirs interactifs. L'OFPP espère un effet «multiplicateur» avec ces enseignements: «une fois sensibilisés, les adolescents pourront diffuser leurs nouvelles compétences au sein de leur famille, de leur foyer et de leur cercle d’amis».

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