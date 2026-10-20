Les villes suisses veulent mieux protéger leurs artistes

Les villes suisses veulent mieux protéger les artistes précaires. Dans un appel lancé mardi, elles demandent des réformes de l'AVS, du deuxième pilier et des salaires équitables pour les professionnels de la culture.

ATS Agence télégraphique suisse

Les villes suisses veulent renforcer la protection sociale des professionnels de la culture, souvent confrontés à des parcours atypiques. Elles réclament notamment des adaptations de l'AVS et du deuxième pilier et une rémunération plus juste dans le secteur culturel.

L'Union des villes suisses (UVS) et la Conférence des villes en matière culturelle (CVC) plaident pour de meilleures conditions de travail, dans un communiqué commun publié mardi. Une «rémunération appropriée» et une «bonne couverture sociale» sont nécessaires pour assurer la continuité de la création culturelle, estiment-elles.

Les villes ont un poids majeur dans ce domaine: elles abritent quelque 75% des institutions culturelles et assurent environ la moitié du financement public de la culture en Suisse. Elles entendent donc «assumer leurs responsabilités», tout en poussant cantons et Confédération à agir.

Aides sous conditions

Concrètement, les villes pourraient conditionner leur soutien aux projets et institutions culturels au respect de salaires adéquats et au paiement des cotisations sociales. Certaines ont déjà pris des mesures en ce sens.

Mais «une amélioration durable passe par des efforts communs à tous les échelons de l'Etat», soulignent l'UVS et la CVC. Les cantons, qui assurent environ 40% du financement public de la culture, sont notamment appelés à suivre le mouvement.

AVS et deuxième pilier

Les villes veulent aussi adapter la législation fédérale aux «parcours professionnels atypiques propres au secteur culturel». Elles demandent davantage de temps pour combler les lacunes de cotisations à l'AVS et un accès facilité au deuxième pilier grâce à l'abaissement du seuil d'entrée.

Elles réclament enfin une meilleure couverture sociale des indépendants, notamment pour la prévoyance professionnelle, les accidents et les indemnités journalières en cas de maladie. L'objectif est de mieux protéger des professionnels dont les revenus sont souvent irréguliers et issus de plusieurs activités.

Pour l'UVS et la CVC, l'enjeu dépasse les seules conditions de travail des artistes et autres professionnels du secteur. La culture contribue «de manière essentielle à l'attractivité, à la cohésion sociale et au dynamisme économique des villes», soulignent-elles pour justifier leur appel à une action commune des trois niveaux de l'Etat.