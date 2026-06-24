Le Tribunal fédéral a confirmé une peine de 18 ans de prison pour une mère ayant assassiné sa fille de 8 ans en février 2022 près de Berne. La condamnation s’appuie sur des preuves ADN et des témoignages.

Elle assassine sa fille de 8 ans et prend 18 ans de prison

Elle assassine sa fille de 8 ans et prend 18 ans de prison

ATS Agence télégraphique suisse

Le Tribunal fédéral a confirmé mercredi une peine d'emprisonnement de 18 ans pour une femme ayant assassiné sa fille de huit ans en février 2022 dans une forêt près de Berne. La condamnation repose sur des preuves circonstancielles.

Dans son recours, la femme avait demandé l'acquittement et dénoncé une appréciation arbitraire des indices. Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral a rejeté tous ses arguments. La chaîne des indices est cohérente, selon le TF.

Des traces d’ADN de la mère ont été retrouvées sur une lourde pierre, l’arme du crime. De plus, les enquêteurs ont découvert du sang de la victime sur la cuticule de l’annulaire de la mère.

«De sang-froid et insensible»

Un témoin a par ailleurs vu la mère et la fille marcher ensemble en direction de l’endroit où le corps a ensuite été retrouvé. La condamnée n’a pas d’alibi pour l’heure des faits.

Le Tribunal fédéral fonde la qualification d’«assassinat» sur le manque de scrupules particulier dont a fait preuve la mère. Celle-ci a abusé de la confiance absolue de sa fille. La Cour a qualifié son comportement après les faits de «sang-froid» et d’«insensible». Le mobile du crime reste encore aujourd'hui incertain.



