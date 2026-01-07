DE
Tragédie à Crans-Montana
Toutes les Eglises suisses prendront part au deuil national vendredi

Une journée de deuil national aura lieu ce vendredi à Martigny en mémoire des victimes de Crans-Montana. A 14h, les cloches sonneront dans tout le pays et les lieux de culte seront ouverts pour le recueillement.
Toutes les cloches des Eglises suisses sonneront vendredi à 14h.
Toutes les Eglises nationales participeront vendredi à la journée de deuil national à Martigny, en hommage aux victimes de Crans-Montana. A 14h00, les cloches sonneront dans tout le pays et les lieux de culte seront ouverts afin d'offrir un espace de recueillement et de deuil.

Les trois Eglises chrétiennes reconnues en Suisse seront représentées, a indiqué mercredi la Conférence des évêques suisses (CES) en réponse à une demande de l'agence Keystone-ATS. L'évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, Charles Morerod, la présidente de l'Eglise évangélique réformée Rita Famos et l'évêque de l'Eglise catholique chrétienne, Frank Bangerter, seront présents.

35 pays invités

Les représentants des communautés israélite et musulmane participeront aussi à la cérémonie: à savoir Ralph Friedländer, président de la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et Önder Günes, président de la Fédération des organisations islamiques en Suisse (FOIS). Les Eglises libres suisses ouvriront également leurs lieux de prière le jour du deuil.

La cérémonie civile à Martigny est organisée conjointement par la Confédération et la Chancellerie valaisanne. Le Conseil fédéral et les Eglises invitent la population à consacrer ce moment à la mémoire des défunts, à la solidarité avec les blessés et leurs proches, ainsi qu'à la reconnaissance envers toutes les forces d'intervention qui ont été et sont encore mobilisées.

Plus de 1000 invités sont attendus à Martigny vendredi, dont des personnalités politiques étrangères de haut rang. La Suisse a invité 35 pays, des Etats directement concernés par la tragédie ainsi que ceux ayant proposé leur aide.

