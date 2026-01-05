Ce qui devait être une soirée de fête a viré au drame à Crans-Montana. L’incendie meurtrier interroge aujourd’hui le secteur du tourisme.

Quel est l'impact de la tragédie du Nouvel An sur le tourisme suisse?

Crans-Montana est une station de vacances de renommée internationale, qui accueille chaque année près de trois millions de visiteurs. Mais depuis la tragédie de la nuit de la Saint-Sylvestre, un lourd silence s’est installé. Une atmosphère pesante plane désormais sur la station d'altitude.

L’incendie catastrophique qui a frappé le bar «Le Constellation» est survenu en pleine haute saison, alors que des milliers de touristes séjournaient dans la région. Après des décennies de recul, la station connaissait pourtant un nouvel élan. Depuis la reprise des remontées mécaniques par le groupe américain Vail Resorts, il y a environ deux ans, les hôtels de Crans-Montana enregistraient une hausse des nuitées. Sur les pistes, la fréquentation est en hausse.

Pas d'après-ski

Le choc est également immense pour Vail Resorts. «Nous sommes profondément choqués par la tragédie de Crans-Montana. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles», a indiqué l’entreprise, interrogée par Blick. Le groupe affirme concentrer actuellement ses efforts sur le soutien à ses collaborateurs, à la communauté locale et à ses hôtes. «Nous sommes en contact avec les autorités locales et sommes prêts à soutenir leurs efforts de toutes les manières possibles.»

Les pistes du domaine skiable restent ouvertes à Crans-Montana. En revanche, les animations d’après-ski dans le célèbre établissement Zerodix, situé en bas de la station, sont suspendues jusqu’à nouvel ordre. Les hôpitaux locaux étant saturés, les autorités et les acteurs touristiques appellent les visiteurs à faire preuve d’une prudence accrue sur les pistes.

Le tourisme doit rester stable

Sur le plan humain et émotionnel, la situation est extrêmement difficile et éprouvante, explique Bruno Huggler, directeur de Crans-Montana Tourisme. Il est encore trop tôt pour déterminer si cette tragédie aura un impact sur le tourisme local et sous quelle forme. Selon lui, l’évènement reste toutefois circonscrit à un périmètre précis.

D’après les premières estimations, les réservations à venir ne devraient pas être affectées, précise Bruno Huggler. La destination dans son ensemble est accessible sans restriction, même si quelques adaptations ont été effectuées au vu de la situation. L’un des principaux défis sera désormais de concilier l’activité touristique avec le respect et la sensibilité envers les victimes et leurs proches.

«Destination sûre»

Suisse Tourisme a également réagi. «C’est bouleversant et la branche du tourisme en Suisse se sent profondément liée aux victimes et à leurs proches», a déclaré son directeur Martin Nydegger. Il ajoute n’avoir jamais été confronté, en Suisse, à une tragédie impliquant des jeunes d’une telle ampleur. Il souligne toutefois que la Suisse reste une destination sûre, avec des normes de sécurité parmi les plus élevées.

Dans la nuit du 1er janvier, l’incendie du bar «Le Constellation» a coûté la vie à au moins 40 personnes et fait 116 blessés. Les investigations se poursuivent activement afin de faire toute la lumière sur les circonstances du drame.