Les commerçants en ligne suisses font face à une forte hausse de la demande d’extincteurs et de couvertures anti-feu. Ces derniers jours, les ventes de certains produits ont parfois été multipliées par cinq.

Les Suisses se ruent sur les extincteurs et les couvertures anti-feu

Nathalie Benn

Le retentissement de la tragédie survenue à Crans-Montana (VS) dans la nuit du 1er janvier reste considérable. La consternation demeure vive et les événements continuent de préoccuper bien au-delà du Valais. Partout en Suisse, les propriétaires de bars et de restaurants réévaluent leurs dispositifs de sécurité incendie afin d’éviter qu’un drame similaire ne se reproduise.

Les ménages cherchent eux aussi à mieux se protéger. De nombreux particuliers souhaitent renforcer leur équipement en cas d’incendie. Cette prise de conscience se reflète très clairement dans le commerce en ligne. La demande d’extincteurs, de détecteurs de fumée et de couvertures anti-feu a fortement augmenté ces derniers jours, selon un sondage réalisé par «20 Minuten».

Hausse de 600% pour les couvertures anti-feu

Chez Digitec Galaxus, le plus grand commerçant en ligne de Suisse, les ventes de détecteurs de fumée ont plus que doublé durant les trois premiers jours de la nouvelle année par rapport à la même période l’an dernier. La hausse est encore plus marquée pour les couvertures anti-feu et les extincteurs. Les ventes ont été multipliées respectivement par quatre et par cinq, a indiqué un porte-parole du groupe.

Brack observe une évolution similaire. Ces derniers jours, les clients ont recherché environ deux fois plus de produits liés à la protection contre les incendies qu’à la même période l’an passé. Les extincteurs figurent parmi les articles les plus demandés, avec une augmentation des recherches de 400%. Les couvertures anti-feu enregistrent même une envolée de 600%.

Stock assuré

La situation serait plus nuancée chez Jumbo, filiale de Coop, et chez le distributeur spécialisé Bauhaus, qui ne constatent pas de ruée comparable. Une visite dans une succursale Jumbo à Küsnacht (ZH) montre toutefois que les extincteurs à poudre de deux kilos sont actuellement en rupture de stock. Pour les modèles plus petits d’un litre, un seul exemplaire était encore disponible.

Malgré ces pénuries ponctuelles, l’approvisionnement global semble assuré. Les commerçants en ligne Digitec Galaxus et Brack disposent encore de stocks suffisants d’extincteurs et de couvertures anti-feu, comme le montrent les informations publiées sur leurs sites respectifs.