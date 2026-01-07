DE
FR

Après le drame à Crans-Montana
Les Suisses se ruent sur les extincteurs et les couvertures anti-feu

Les commerçants en ligne suisses font face à une forte hausse de la demande d’extincteurs et de couvertures anti-feu. Ces derniers jours, les ventes de certains produits ont parfois été multipliées par cinq.
Publié: 10:26 heures
1/6
De nombreux ménages suisses souhaitent actuellement se prémunir contre un éventuel incendie.
Photo: keystone-sda.ch
Nathalie_Benn_Praktikantin Wirtschaft _Blick_2-Bearbeitet.jpg
Nathalie Benn

Le retentissement de la tragédie survenue à Crans-Montana (VS) dans la nuit du 1er janvier reste considérable. La consternation demeure vive et les événements continuent de préoccuper bien au-delà du Valais. Partout en Suisse, les propriétaires de bars et de restaurants réévaluent leurs dispositifs de sécurité incendie afin d’éviter qu’un drame similaire ne se reproduise.

Les ménages cherchent eux aussi à mieux se protéger. De nombreux particuliers souhaitent renforcer leur équipement en cas d’incendie. Cette prise de conscience se reflète très clairement dans le commerce en ligne. La demande d’extincteurs, de détecteurs de fumée et de couvertures anti-feu a fortement augmenté ces derniers jours, selon un sondage réalisé par «20 Minuten».

Hausse de 600% pour les couvertures anti-feu

Chez Digitec Galaxus, le plus grand commerçant en ligne de Suisse, les ventes de détecteurs de fumée ont plus que doublé durant les trois premiers jours de la nouvelle année par rapport à la même période l’an dernier. La hausse est encore plus marquée pour les couvertures anti-feu et les extincteurs. Les ventes ont été multipliées respectivement par quatre et par cinq, a indiqué un porte-parole du groupe.

A lire aussi
Un «malentendu» est à l'origine de l'histoire des «journalistes en blouses blanches»
Fake news sur Crans-Montana
L'histoire des «journalistes en blouses blanches» était un «malentendu»
Après la conférence de presse, un expert décortique la sécurité incendie du bar de Crans-Montana
Un seul extincteur suffisait?
Les déclarations polémiques de la commune de Crans-Montana passées au crible

Brack observe une évolution similaire. Ces derniers jours, les clients ont recherché environ deux fois plus de produits liés à la protection contre les incendies qu’à la même période l’an passé. Les extincteurs figurent parmi les articles les plus demandés, avec une augmentation des recherches de 400%. Les couvertures anti-feu enregistrent même une envolée de 600%.

Stock assuré

La situation serait plus nuancée chez Jumbo, filiale de Coop, et chez le distributeur spécialisé Bauhaus, qui ne constatent pas de ruée comparable. Une visite dans une succursale Jumbo à Küsnacht (ZH) montre toutefois que les extincteurs à poudre de deux kilos sont actuellement en rupture de stock. Pour les modèles plus petits d’un litre, un seul exemplaire était encore disponible.

Malgré ces pénuries ponctuelles, l’approvisionnement global semble assuré. Les commerçants en ligne Digitec Galaxus et Brack disposent encore de stocks suffisants d’extincteurs et de couvertures anti-feu, comme le montrent les informations publiées sur leurs sites respectifs.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Présenté par
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Une innovation sans alcool venue du Valais
Comment une cave centenaire réinvente la vigne
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
Présenté par
Julina Gianola prend un double départ au sein du HCD
La fille de Marc Gianola
Julina Gianola prend un double départ à Davos
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Présenté par
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Des vins rouges légers pour les néophytes
Ces trouvailles séduiront même les amateurs de vin blanc
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Avec vidéo
Présenté par
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Médaillée aux SwissSkills
Julie, logisticienne, montre de quoi elle est capable
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Avec vidéo
Présenté par
Pourquoi les apprentis réussissent si bien dans cette PME?
Jeunes talents
Pourquoi les apprentis réussissent-ils si bien dans cette PME?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus