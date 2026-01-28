Plusieurs aliments contenant du persil de la Coop sont impropres à la consommation. Selon le supermarché, ils peuvent contenir des corps étrangers en métal, ils sont donc bannis de ses rayons.

La Coop rappelle plusieurs produits avec du persil

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Avis aux consommateurs! La Coop rappelle plusieurs de ses produits qui contiennent du persil. Ils étaient uniquement vendus le 28 janvier dans les supermarchés Coop, Coop to go, Coop City, Coops Pronto et chez Jumbo.

Ils peuvent contenir des «corps étrangers en métal». Il ne doivent pas être consommés, au vu du risque qu'ils présentent pour la santé. Ils ont déjà été retirés des rayons. Il s'agit des articles suivants:

Persil haché Betty Bossi, 20 grammes

Code EAN: 7610807077384

Numéro d'article: 3.388.974

Prix de vente: CHF 2.60

Date limite de consommation: 01.02.2026

Protein Salad Freshly Made, 325 grammes

Code EAN: 7613413406210

Numéro d'article: 6.288.761

Prix de vente: CHF 11.95

Date limite de consommation: 30.01.2026

Protein Salad Betty Bossi, 325 grammes

Code EAN: 7627537001633

Numéro d'article: 7.296.218

Prix de vente: CHF 11.95

Date limite de consommation: 30.01.2026

Crevettes Butterfly à l'ail (préemballées)

Numéro d'article: 4.121.320

Prix de vente: CHF 55.00 le kilogramme

Date limite de consommation 31.01.2026

Crevettes à l'ail Tail on (préemballées)

Numéro d'article: 4.846.295

Prix de vente: CHF 54.50 le kilogramme

Date limite de consommation: 31.01.2026

Rôti du dimanche (préemballé)

Numéro d'article: 3.414.444

Prix de vente: CHF 34.00 le kilogramme

Date limite de consommation: 31.01.2026

Les produits qui ont des dates de consommation différentes ne sont pas concernés. Les consommateurs peuvent être remboursés s'ils amènent les produits concernés dans n'importe quel point de vente.