DE
FR

Dangereux pour la santé
La Coop rappelle plusieurs produits avec du persil

Plusieurs aliments contenant du persil de la Coop sont impropres à la consommation. Selon le supermarché, ils peuvent contenir des corps étrangers en métal, ils sont donc bannis de ses rayons.
Publié: il y a 38 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
1/2
Il ne faut pas consommer les aliments suivants.
Photo: Coop
OLALLA_PROFIL_DROITE.jpg
Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick

Avis aux consommateurs! La Coop rappelle plusieurs de ses produits qui contiennent du persil. Ils étaient uniquement vendus le 28 janvier dans les supermarchés Coop, Coop to go, Coop City, Coops Pronto et chez Jumbo. 

Ils peuvent contenir des «corps étrangers en métal». Il ne doivent pas être consommés, au vu du risque qu'ils présentent pour la santé. Ils ont déjà été retirés des rayons. Il s'agit des articles suivants: 

Persil haché Betty Bossi, 20 grammes
Code EAN: 7610807077384
Numéro d'article: 3.388.974
Prix de vente: CHF 2.60
Date limite de consommation: 01.02.2026

Protein Salad Freshly Made, 325 grammes
Code EAN: 7613413406210
Numéro d'article: 6.288.761
Prix de vente: CHF 11.95
Date limite de consommation: 30.01.2026

Protein Salad Betty Bossi, 325 grammes
Code EAN: 7627537001633
Numéro d'article: 7.296.218
Prix de vente: CHF 11.95
Date limite de consommation: 30.01.2026

Crevettes Butterfly à l'ail (préemballées)
Numéro d'article: 4.121.320
Prix de vente: CHF 55.00 le kilogramme
Date limite de consommation 31.01.2026

Crevettes à l'ail Tail on (préemballées)
Numéro d'article: 4.846.295
Prix de vente: CHF 54.50 le kilogramme
Date limite de consommation: 31.01.2026

Rôti du dimanche (préemballé)
Numéro d'article: 3.414.444
Prix de vente: CHF 34.00 le kilogramme
Date limite de consommation: 31.01.2026 

Les produits qui ont des dates de consommation différentes ne sont pas concernés. Les consommateurs peuvent être remboursés s'ils amènent les produits concernés dans n'importe quel point de vente.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Présenté par
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
L’humain et zéro chatbot!
Pourquoi spusu privilégie de vraies personnes et des conseils en un temps record
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Présenté par
Quand le groupe de discussion familial devient un spectacle comique
Quand les groupes WhatsApp dérapent 🤔
Montrez-nous vos bourdes les plus drôles et gagnez un iPhone
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Présenté par
Quiconque aidera le Swiss Olympic Team à décrocher l’or olympique sera récompensé
Fans, mobilisez-vous!
Soutenez le Swiss Olympic Team et gagnez un voyage aux JO
Articles les plus lus
    Articles les plus lus