Avis aux consommateurs! La Coop rappelle plusieurs de ses produits qui contiennent du persil. Ils étaient uniquement vendus le 28 janvier dans les supermarchés Coop, Coop to go, Coop City, Coops Pronto et chez Jumbo.
Ils peuvent contenir des «corps étrangers en métal». Il ne doivent pas être consommés, au vu du risque qu'ils présentent pour la santé. Ils ont déjà été retirés des rayons. Il s'agit des articles suivants:
Persil haché Betty Bossi, 20 grammes
Code EAN: 7610807077384
Numéro d'article: 3.388.974
Prix de vente: CHF 2.60
Date limite de consommation: 01.02.2026
Protein Salad Freshly Made, 325 grammes
Code EAN: 7613413406210
Numéro d'article: 6.288.761
Prix de vente: CHF 11.95
Date limite de consommation: 30.01.2026
Protein Salad Betty Bossi, 325 grammes
Code EAN: 7627537001633
Numéro d'article: 7.296.218
Prix de vente: CHF 11.95
Date limite de consommation: 30.01.2026
Crevettes Butterfly à l'ail (préemballées)
Numéro d'article: 4.121.320
Prix de vente: CHF 55.00 le kilogramme
Date limite de consommation 31.01.2026
Crevettes à l'ail Tail on (préemballées)
Numéro d'article: 4.846.295
Prix de vente: CHF 54.50 le kilogramme
Date limite de consommation: 31.01.2026
Rôti du dimanche (préemballé)
Numéro d'article: 3.414.444
Prix de vente: CHF 34.00 le kilogramme
Date limite de consommation: 31.01.2026
Les produits qui ont des dates de consommation différentes ne sont pas concernés. Les consommateurs peuvent être remboursés s'ils amènent les produits concernés dans n'importe quel point de vente.