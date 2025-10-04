A Birsfelden, une petite commune bâloise, un système de caméras contrôle le stationnement depuis septembre. Les automobilistes qui restent moins de 15 minutes écopent d'une amende de 100 francs, générant des revenus inattendus de 100'000 francs par jour pour la commune.

1/6 A Birsfelden, on se bat contre le trafic d'évitement. La commune a pris de nouvelles mesures. Photo: Leserreporter

Sven Altermatt

Depuis début septembre, la petite commune bâloise de Birsfelden contrôle la durée de stationnement des voitures dans le village grâce à des caméras. Les véhicules qui ressortent après moins de 15 minutes écopent d’une amende de 100 francs. L’objectif? Décourager le trafic de transit et d’évitement dans les quartiers résidentiels. Seules les personnes ayant une véritable raison d’entrer dans la zone doivent être autorisées à circuler.

La commune tablait au départ sur une quinzaine d’amendes par jour. Mais la réalité est tout autre! 1000 infractions sont désormais relevées… quotidiennement. «Pour traiter un tel volume, il a fallu renforcer les effectifs», indique aujourd’hui la commune dans un communiqué. Ce système d’amendes s’avère donc être aussi une manne financière imprévue. Chaque jour, 100'000 francs entrent dans les caisses communales. Selon le portail bâlois Onlinereports, environ 1,5 million de francs auraient déjà été récoltés depuis la mi-septembre.

Ce n'est pas une question d'argent

Le Conseil communal dit avoir conscience des difficultés actuelles pour les automobilistes, notamment à cause du chantier autoroutier en direction de l’Allemagne qui engendre de nombreux bouchons. Mais il en appelle à respecter les nouvelles règles.

Au départ, le système fonctionnait mal. Ce n’est qu’après deux semaines que le dispositif a vraiment pu être lancé. «En raison de problèmes techniques, il a fallu procéder à des ajustements durant la phase de démarrage, si bien que les amendes n’ont été émises qu’à partir de la mi-septembre», explique la commune. Ce temps a été mis à profit pour améliorer la signalisation. Reste que, panne ou pas, le trafic de transit a certes reculé, mais pas disparu.

Le projet de Birsfelden avait suscité des critiques dès son annonce. «Il s’agit d’une chicane inutile, voire d’une manœuvre pour remplir les caisses», dénonçait cet été un lecteur de Blick. La commune a répété à plusieurs reprises que l’objectif n’était pas financier. Les amendes doivent être appliquées «de manière conséquente, afin de garantir l’efficacité du régime de passage et d’apporter ainsi plus de sécurité, moins de bruit et une meilleure qualité de vie dans les quartiers».

Le problème des GPS

Selon la commune, la population accueille favorablement la mesure. «Les effets recherchés ne sont pas encore totalement atteints, mais on constate déjà un recul du trafic gênant», estime la commune.

Un obstacle demeure toutefois: les applications de navigation continuent à orienter de nombreux véhicules à travers la commune. Birsfelden affirme avoir demandé des ajustements, mais «il est regrettable que peu de fournisseurs aient jusqu’ici procédé à ces modifications».