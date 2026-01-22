DE
Contre le gouvernement syrien
Près d'un millier de Kurdes manifestent à Bâle et à Berne

Un millier de manifestants pro-Kurdes ont protesté en Suisse alémanique jeudi soir. Sous haute surveillance policière, les participants ont dénoncé les violences en Syrie.
Publié: 21:38 heures
Les Kurdes dans les rues à Berne.
Photo: Miriam Abt
ATS Agence télégraphique suisse

Un millier de manifestants pro-Kurdes au total ont protesté jeudi soir à Bâle et à Berne contre la politique du gouvernement syrien dans le Kurdistan syrien (Rojava). Aucun débordement n'a été signalé dans l'immédiat, hormis quelques engins pyrotechniques.

«Défendez le Rojava» (l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie), pouvait-on lire parmi les revendications des quelque 500 manifestants réunis à Bâle. Les participants sont partis de Claraplatz en direction de la gare principale, sous la surveillance de nombreux policiers, a constaté une journaliste de Keystone-ATS.

Depuis le début de la semaine

A Berne, quelque 400 manifestants pro-Kurdes ont défilé au centre ville dès 19h, depuis la gare, en direction de l'ambassade américaine. «Défendez le Kurdistan, détruisez les régimes fascistes», ont-ils notamment lancé. La police a assuré une présence forte et discrète. Lundi et mardi déjà, des manifestations de solidarité avec les Kurdes s'étaient tenues à Berne, Bâle et Winterthour, suivies d'autres rassemblements mercredi à Davos (GR) et à Zurich.

Le Rojava est sous haute tension. Plus de 134'000 personnes ont été déplacées dans le nord-est de la Syrie, a estimé jeudi l'agence de l'ONU pour les migrations, suite aux affrontements entre l'armée et les forces kurdes forcées à abandonner leurs territoires.

