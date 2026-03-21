Lisa Mazzone appelle les Vert-e-s à rester mobilisés malgré une période difficile. La présidente défend la sortie des énergies fossiles et le soutien aux migrants.

Lisa Mazzone appelle les Vert-e-s à ne pas baisser les bras

Lisa Mazzone appelle les Vert-e-s à ne pas baisser les bras

ATS Agence télégraphique suisse

La présidente des Vert-e-s Suisses Lisa Mazzone a exhorté samedi les membres de son parti à défendre leurs valeurs, même dans une période difficile. Elle a notamment appelé une nouvelle fois à sortir des énergies fossiles et à défendre les migrants.

Célébrant les récentes victoires écologistes aux élections à Zurich ou dans le Bade-Wurtemberg, la Genevoise a souligné devant l'assemblée des délégués à Liestal (BL) que «les solutions Vertes sont plus importantes que jamais».

«Spirale infernale»

Et d'ajouter, selon la version écrite de son discours, que «le pétrole est le nerf de la guerre». Donald Trump vise les réserves stratégiques de pétrole en Iran ou au Venezuela, plus que la démocratisation ou la libération des peuples. Les énergies fossiles permettent à Vladimir Poutine d'alimenter son trésor de guerre et aux régimes autoritaires de financer leur pouvoir, a-t-elle énuméré.

«Les chocs pétroliers qui font suite à ces guerres fragilisent les populations occidentales. Ils créent le terreau pour la montée d’une extrême-droite liberticide et impérialiste», ajoute-t-elle. Pour sortir de cette «spirale infernale», une seule solution: sortir immédiatement des énergies fossiles, qui n'ont «pas d'avenir», ajoute-t-elle. En soulignant qu'en 2025, les éoliennes et les panneaux solaires pour la première fois produit plus d'énergie dans le monde que les énergies fossiles.

Sur le plan social, Mme Mazzone a plaidé pour une société inclusive et ouverte et pour la défense de la diversité. En ce sens, elle a dénoncé l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!», un texte qui s'attaque selon elle aux étrangers et vise à isoler la Suisse de l'Europe, et défendu la migration, «moteur de notre économie et de notre société».