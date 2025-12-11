DE
FR

Condamnation de la CEDH
La Suisse rappelée à l’ordre sur les droits des prévenus

La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la Suisse dans une affaire d'opposition à une ordonnance pénale. Le retrait de l'opposition ne peut être présumé si la requérante souhaitait clairement un examen judiciaire des accusations.
Publié: il y a 23 minutes
La Suisse a été condamnée par la CEDH sur les droits des prévenus.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Cour européenne des droits de l'homme condamne la Suisse dans une affaire d'opposition à une ordonnance pénale. Le retrait ne peut pas être présumé s'il est évident que la requérante voulait obtenir un examen judiciaire des accusations portées contre elle.

L'affaire concerne une ressortissante marocaine résidant en Suisse. En 2016, elle a été condamnée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour avoir hébergé deux personnes en situation irrégulière et accepté des objets volés. Elle a écopé de 100 jours-amende à 30 francs.

Dès la réception de l'ordonnance pénale, elle a fait opposition auprès du procureur. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, le juge a constaté l'absence sans excuse de la justiciable. Par la suite, cette dernière a fourni un constat de coups et blessures du service des urgences pour une agression le matin de l'audience.

«Fiction de retrait» définitive

Le Tribunal de police et les instances suivantes ont considéré qu'en l'absence d'excuse, l'opposition de la requérante était réputée retirée. Conformément au Code de procédure pénale, cette «fiction de retrait» ne pouvait pas être contestée par la suite.

A lire aussi
La CEDH déboute la SSR au sujet d'un «Temps présent» jugé partial
Concernant «l'affaire Giroud»
La CEDH déboute la SSR au sujet d'un «Temps présent» jugé partial
La Suisse félicitée pour ses mesures prises suite à sa condamnation par la CEDH
Inaction climatique
La Suisse félicitée pour ses mesures prises suite à sa condamnation par la CEDH

Pour les juges de Strasbourg, le système de l'ordonnance pénale prononcée par le Ministère public n'est compatible avec le droit d'accès à un tribunal (article 6 de la convention) que si le prévenu a la possibilité ensuite de saisir une juridiction compétente pour statuer sur les accusations portées contre lui.

Dans cet arrêt de chambre publié jeudi, la Cour estime que la renonciation à ce droit doit être sans équivoque et entourée d'un minimum de garanties. Si elle n'est pas explicite, elle doit être «volontaire, consciente et éclairée».

Opposition claire

En l'espèce, la requérante a fait appel du jugement du Tribunal de police et fournit une explication pour son absence. Elle a ainsi clairement exprimé sa volonté de maintenir son opposition et d'obtenir un examen judiciaire des accusations portées contre elle, relève la Cour.

Dans sa réplique, le gouvernement suisse expliquait que la fiction du retrait de l'opposition visait à décharger les tribunaux des procédures auxquelles les prévenus n'attachent pas d'intérêt réel. Pour Strasbourg au contraire, ce système touche à la substance même du droit d'accès à un tribunal.

La fiction du retrait peut aboutir au prononcé d'une sanction d'une certaine importance puisque le Ministère public peut infliger par voie d'ordonnance une peine de 6 mois de prison ou de 180 jours-amende, souligne l'instance européenne.

Enfin, le caractère définitif du retrait de l'opposition est particulière problématique dans ce cas précis. Car il était manifeste que la requérante voulait faire appel de la décision du Tribunal de police.

Outre le constat de la violation de l'article 6, la Cour condamne la Suisse à verser 4800 euros à la requérante pour ses frais et dépens. (requête No 9087/18)

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus