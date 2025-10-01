DE
Concours de popularité
Martin Pfister est le conseiller fédéral préféré des Suisses

Un sondage Tamedia révèle que Martin Pfister est désormais le conseiller fédéral le plus populaire en Suisse, suivi de Guy Parmelin. La satisfaction générale envers l'exécutif a cependant diminué, selon l'enquête menée auprès de 14'775 personnes en septembre.
Publié: il y a 41 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 31 minutes
Selon un sondage, le conseiller fédéral Martin Pfister est le plus populaire des ministres au sein de la population suisse (archives).
Photo: PETER SCHNEIDER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Selon un sondage publié mercredi par Tamedia et «20 Minuten», le ministre de la Défense Martin Pfister est désormais le conseiller fédéral le plus populaire en Suisse. Il est suivi en deuxième position par le ministre de l'Economie Guy Parmelin Le plus jeune et le plus ancien des conseillers fédéraux occupent ainsi les deux premières places. Comme en septembre 2023, le ministre de l'Énergie Albert Rösti suit en troisième position.

La présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter doit se contenter de la quatrième place. Les places cinq à sept sont occupées par le ministre de la Justice Beat Jans, la ministre de l'Intérieur Elisabeth Baume-Schneider et le ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis. Elisabeth Baume-Schneider a gagné une place par rapport à il y a deux ans, tandis qu'Ignazio Cassis a reculé.

Dans l'ensemble, selon le sondage, la satisfaction à l'égard de l'exécutif suisse a diminué. La popularité des différents conseillers fédéraux a également baissé.

PLR favorable à la formule magique

Un quart des personnes interrogées se déclarent également favorables au maintien de la répartition des sièges au Conseil fédéral, dite «formule magique». Ce sont surtout les sympathisants PLR qui se prononcent en faveur de cette composition. Actuellement, la répartition est de deux sièges pour l'UDC, le PLR et le PS, et un siège pour le Centre, conformément à une formule datant de 1959.

Pour le sondage électoral, l'institut Leewas a interrogé 14'775 personnes dans toute la Suisse en septembre, pour le compte de «20 Minuten» et Tamedia. La marge d'erreur est de deux points de pourcentage.

