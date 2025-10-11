DE
FR

Des limites absurdes
Son déménagement à l'autre bout de la rue lui coûte son travail

Pendant des années, Kathrin Scheidegger a été maire de Trachselwald, dans le canton de Berne. Mais maintenant qu'elle quitte sa ferme pour s'installer à Stöckli, elle doit quitter son poste. En effet, le village est traversé par les limites de la commune.
Publié: 14:33 heures
Partager
Écouter
1/4
Kathrin Scheidegger est encore présidente de la commune de Trachselwald, dans le canton de Berne.
Photo: Beat Mathys
RMS_Portrait_AUTOR_586.JPG
Céline Zahno

Le Conseil des Etats n'est qu'à un jet de pierre de la ferme de Kathrin Scheidegger. Après avoir cédé sa ferme à son fils, elle déménage dans la maison mitoyenne avec son mari à la fin de l'année, de l'autre côté de la rue. Mais ce déménagement est lourd de conséquences: elle devra démissionner de son poste de maire à cause de ces quelques mètres de distance.

En effet, le village de Trachselwald (BE), dans l'Emmental, est très particulier. La frontière communale traverse le village de part en part, séparant l'habitation de Kathrin Scheidegger du Conseil des Etats. En déménageant, Kathrin Scheidegger devient donc une habitante de la commune voisine de Lützelflüh. C'est dans cette commune qu'elle votera et paiera ses impôts à l'avenir et ne pourra donc plus présider une autre commune.

Un cas loin d'être isolé

«Je ressens un peu de nostalgie», nous confie Kathrin Scheidegger. La commune lui tient à cœur et elle a accompli beaucoup de choses en 15 ans au conseil municipal. Malgré son déménagement, une chose est sûre: «Je reste une habitante de Trachselwald. Même si la frontière communale m'en éloignera un jour, j'ai grandi ici et nous sommes une vraie communauté villageoise.»

A lire aussi
Comment gérer un déménagement en famille sans traumatiser les enfants?
4 conseils pour les rassurer
Comment gérer un déménagement en famille sans traumatiser les enfants?
Les Suisses veulent forcer les montagnards à déménager!
Sondage exclusif
En cas d'éboulement
Les Suisses veulent forcer les montagnards à déménager!

La situation de Kathrin Scheidegger n'est pas un cas isolé, ces affaires sont fréquentes dans l'Emmental. Par exemple, la moitié du village de Ranflüh appartient à la commune de Lützelflüh (BE), l'autre moitié à Rüderswil (BE). Kathrin Scheidegger savait donc ce qu'il l'attendait si elle déménageait. «Nous savions que le transfert d'une ferme impliquerait un changement de commune.»

Pas de pression pour la succession

Kathrin Scheidegger est heureuse qu'il y ait déjà des candidats pour sa succession. «Nous ne sommes certainement pas dans l'impasse.» Mais la commune a déjà rencontré des problèmes de personnel et les membres du conseil municipal sont passés de sept à cinq personnes il y a quelques années.

Cette réduction des effectifs a aussi entraîné une réorganisation complexe. «Nous avons d'abord dû trouver nos marques et répartir la même charge de travail sur un nombre de personnes réduit», explique Kathrin Scheidegger. Elle est surtout fière d'avoir réussi à régler la succession du secrétaire communal, qui avait occupé ce poste pendant 37 ans.

Après le déménagement, la femme de 62 ans aura à nouveau plus de temps. «Mon mari a dû faire des concessions et accepter que je ne sois pas souvent présente», confie-t-elle. «Il m'a toujours soutenue. Je suis heureuse que nous puissions à nouveau faire plus de choses ensemble.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Sourire, c’est bon pour la santé!
Présenté par
Sourire, c’est bon pour la santé!
5 bonnes raisons de sourire davantage
Sourire, c’est bon pour la santé!
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Avec vidéo
Présenté par
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
15 bons plans secrets
La Suisse comme vous ne l’avez jamais vue
Anticiper sa prévoyance permet de garantir les prestations de vieillesse et de réaliser ses rêves.
Présenté par
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Planifier tôt pour économiser
Sept conseils pour optimiser votre prévoyance
Une nouvelle façon d'économiser
Présenté par
Une nouvelle façon d'économiser
Les ETF, une alternative à l'épargne?
Une nouvelle façon d'économiser
5 idées pour un automne inoubliable
Présenté par
5 idées pour un automne inoubliable
Des sommets aux grottes, voici les incontournables de la saison
5 idées pour un automne inoubliable
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Présenté par
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Étude sur la santé
La jeune génération est-elle vraiment plus malade?
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Présenté par
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Découvrir, expérimenter, déguster
Trois excursions incontournables en Suisse orientale
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus