La HES-SO suspend un partenariat avec une institution israélienne

La HES-SO a décidé de suspendre ses relations avec une école israélienne. (image d'illustration) Photo: keystone-sda.ch

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a indiqué vendredi avoir suspendu un accord de partenariat qui lie la HEAD, à Genève, à l'institution israélienne Shenkar-College of Engineering and Design. Une analyse de la HES-SO a conclu que cet établissement collaborait avec l'armée de l'Etat hébreu.

En réaction à la guerre à Gaza, la haute école romande a décidé d'apprécier les partenariats qu'elle a passés avec des institutions étrangères à l'aune du respect du droit international et des droits humains. Une grille d'évaluation a été mise en place en juin dernier, reposant notamment sur des critères sécuritaires, académiques et juridiques.

Aucun étudiant israélien à Genève

L'analyse a mis en évidence plusieurs collaborations entre Shenkar-College of Engineering and Design et l'armée israélienne ainsi qu'un soutien concret à l'effort de guerre, relève la HES-SO. Les conditions d'un dialogue académique basé sur des valeurs communes ne sont dès lors plus remplies, écrit la haute école dans un communiqué.

L'institution israélienne avait conclu voilà dix ans un partenariat avec la Haute école d'art et de design de Genève (HEAD). Ce partenariat a donné lieu à environ un échange étudiant par année depuis le lancement de la collaboration. Actuellement, il n'y a aucun étudiant israélien à Genève dans le cadre de ce partenariat.