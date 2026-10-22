L'Empa, basé à Dübendorf, dévoile une méthode innovante pour capter le CO2 sans gaspiller d'énergie. Ce procédé rapide et moins coûteux pourrait révolutionner la lutte contre le changement climatique.

Un labo révolutionne le captage de carbone avec un filtre sobre

Un labo révolutionne le captage de carbone avec un filtre sobre

ATS Agence télégraphique suisse

Eliminer le CO2 de l'atmosphère sans devoir dépenser de très grandes quantités d'énergie, voilà un défi que compte bien relever l'Empa dans les années à venir. Le laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche a dévoilé, jeudi, son approche «totalement nouvelle» de la question.

Aujourd'hui, l'élimination du CO2 en suspension dans l'atmosphère recourt à un processus lourd, avec l'utilisation, pour le filtrage, de matériaux poreux volumineux capables d'enfermer le dioxyde de carbone. Une fois le piège plein, le gaz est extrait par chauffage du capteur et récupéré, explique l'Empa dans un communiqué.

Ce procédé fonctionne, mais il est complexe, énergivore et coûteux, souligne le laboratoire de Dübendorf (ZH). La nouvelle approche de l'Empa prend le contre-pied de cette méthode. Les longs cycles de captage de CO2 sont abandonnés au profit de la vitesse. La quantité de gaz piégée par opération est petite, mais rapidement extraite.

Comme un tapis roulant

Le projet prévoit d'utiliser un revêtement ultra fin qui fixe le CO2 à sa surface au lieu de l'absorber. Pour libérer ensuite le dioxyde de carbone, la quantité de matériaux à chauffer est bien moindre que pour les absorbeurs classiques. L'opération est donc beaucoup plus rapide.

Le système fonctionnerait un peu comme un tapis roulant, selon les chercheurs de l'Empa. Une surface recouverte d'un revêtement capable d'attraper le CO2 se déplacerait en boucle. D'un côté, elle capterait le gaz et de l'autre, elle serait chauffée pour que l'on puisse le récupérer.

De nombreuses questions restent encore en suspens quant à cette méthode, mais les scientifiques de l'Empa y voient «un grand potentiel». Le carbone capturé dans l'atmosphère, outre le fait de participer à la lutte contre la dérive climatique, permettrait de produire des matériaux et des produits chimiques réutilisables.