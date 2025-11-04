DE
Plus que la moyenne terrestre
Le Suisse se réchauffe beaucoup plus vite que prévu

Le climat suisse se réchauffe plus vite que prévu, selon un nouveau rapport. La hausse des températures en Suisse pourrait être 10 à 15% plus élevée que les estimations précédentes, avec des conséquences importantes sur les conditions météorologiques.
Publié: il y a 18 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
Écouter
Le climat suisse se réchauffe plus vite que prévu, selon un nouveau rapport.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le climat en Suisse devient plus chaud, plus sec et plus imprévisible. C'est ce que montrent les nouveaux scénarios climatiques suisses. Selon un rapport publié mardi, la hausse des températures en Suisse pourrait encore être plus élevée que prévu.

Par rapport au réchauffement moyen de la planète, la dérive climatique en Suisse est plus prononcée, indiquent MétéoSuisse et l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). Alors que la température mondiale a augmenté de 1,3 degré, le réchauffement par rapport à l'ère préindustrielle atteint déjà 2,9 degrés en Suisse.

Nouveaux résultats inquiétants

Selon les calculs des chercheurs, dans un monde où le réchauffement serait de 1,5 degrés, la Suisse subirait une hausse de 2,9 degrés. Le réchauffement atteindra même 4,9 degrés si la température la planète se réchauffe de 3 degrés.

Ces chiffres signifient une hausse de 10 à 15% en regard des précédents scénarios climatiques de 2018. Selon le rapport, ce réchauffement se traduira par plus de canicules, plus de sécheresses, de plus fortes précipitations et moins de neige.

