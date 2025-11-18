DE
Sept places gagnées!
La Suisse progresse au classement mondial sur la protection du climat

La Suisse a progressé de sept places dans l'indice de performance sur le changement climatique, atteignant le 26e rang. Malgré cette amélioration, le WWF et Greenpeace critiquent déplorent la stagnation du pays dans le bas du classement.
Publié: il y a 21 minutes
La Suisse doit atteindre zéro émissions nettes d'ici 2035, demandent Greenpeace et le WWF (image symbolique).
Photo: GAETAN BALLY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse gagne sept places à l'indice de performance sur le changement climatique, qui évalue annuellement les efforts des pays contre le réchauffement. Avec sa 26e place, elle continue toutefois de stagner dans le bas du classement, dénoncent le WWF et Greenpeace.

Le «Climate Change Performance Index» (CCPI) 2026 a été publié mardi par l'organisation environnementale Germanwatch et le New Climate Institute. Il classe 63 pays, ainsi que l'UE, qui représentent plus de 90% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Plusieurs loi saluées

La progression de la Suisse au classement s'explique principalement par l'adoption de la loi sur l'électricité, la révision de la contribution déterminée au niveau national de la Suisse et l'entrée en vigueur de la loi sur le CO2, ainsi que de la loi climat, expliquent le WWF Suisse et Greenpeace.

Malgré cela, les organisations dénoncent la stagnation de la Suisse dans le «ventre mou». Cela notamment à cause du recours aux compensations carbone à l'étranger, plutôt qu'à une réduction conséquente des émissions au niveau national.

