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Impacts environnementaux
La Suisse pourrait rendre le négoce plus durable

La Suisse, plaque tournante du négoce mondial, pourrait guider le secteur vers plus de durabilité. Un rapport de la SCNAT publié mercredi souligne son rôle clé face aux impacts environnementaux.
Publié: 11:29 heures
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Dernière mise à jour: 11:47 heures
L'Académie suisse des sciences naturelles a publié ce mercredi une étude sur le commerce de matières premières.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse, qui est un centre important de négoce de matières premières, pourrait profiter de sa situation pour influencer ce secteur d'activité et l'orienter vers plus de durabilité. Ce constat figure dans un rapport de la SCNAT publié mercredi.

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Le négoce des matières premières offre des opportunités économiques, mais nuit aussi à l'environnement, souligne l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT). Le commerce international affecte à lui seul près d'un tiers des espèces animales et végétales menacées et environ un quart de la consommation d'eau.

La Suisse, dans ce commerce, occupe une place importante. Elle compte sur son territoire quelques-unes des principales sociétés de négoce dans le monde. Elle est une plaque tournant du commerce mondial de cuivre, d'aluminium, de minerai et d'huiles végétales et même de pétrole brut. La Suisse peut, au regard de sa position, jouer «un rôle de catalyseur dans la promotion d'une approche plus coordonnée entre les places de négoce», note le communiqué de la SCNAT

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