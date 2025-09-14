DE
Chute sur le Pfriendler
Un alpiniste allemand meurt dans l'Oberland bernoise

Vendredi après-midi, à Gadmen (BE), un homme a été victime d'un accident mortel lors de la descente après une ascension. Les circonstances du drame font l'objet d'une enquête.
L'homme est tombé dans le vide le long du Pfriendler.
Photo: Police cantonale bernoise.
Un ressortissant allemand de 60 ans est décédé après une course d’escalade lors de la descente à pied à Gadmen, sur la commune d'Innertkirchen dans l'Oberland bernois vendredi après-midi. Une enquête a été ouverte.

Un homme et son partenaire de cordée se rendaient à une course d’escalade sur le Pfriendler, qui culmine à 2500 mètres. Pour des raisons encore inconnues, lors de la descente à pied, l’un des hommes a fait une chute de plusieurs mètres jusqu’au pied du mur, a indiqué la police cantonale bernoise dans un communiqué dimanche.

Le partenaire de cordée ainsi que des tiers présents ont immédiatement alerté les secours. L’homme est toutefois décédé sur les lieux.

