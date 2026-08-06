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Progression constante en 2025
Le chômage repart de nouveau à la hausse en Suisse

Le taux de chômage suisse a atteint 3% en juillet, contre 2,9% en juin, selon le ministère de l'Economie. Le nombre de chômeurs a augmenté de 1525, atteignant 139'276 personnes inscrites aux offices régionaux de placement.
Publié: 09:53 heures
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Dernière mise à jour: il y a 56 minutes
Le taux de chômage remonte à 3% en juillet en Suisse.
Photo: KEYSTONE
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AFP Agence France-Presse

Le taux de chômage en Suisse est reparti à la hausse en juillet, remontant à 3% (contre 2,9% en juin), a annoncé jeudi le ministère de l'Economie. Fin juillet, 139'276 personnes étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, soit 1525 de plus que le mois précédent, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Le taux de chômage des jeunes a augmenté de 0,1 point de pourcentage par rapport au mois de juin pour atteindre 2,8% et s'est aussi accru chez les personnes de 50 ans et plus, grimpant également de 0,1 point de pourcentage, à 2,7%. Le nombre d'offres d'emplois annoncées dans les offices régionaux de placement a quant à lui diminué de 4,4%, avec 45'156 postes à pourvoir, soit 2088 de moins que le mois précédent.

Progression constante en 2025

En 2025, le taux de chômage en Suisse s'était graduellement accru durant la seconde moitié de l'année pour atteindre 3,1% en décembre. Il avait débuté l'année 2026 à 3,2% en janvier et février, mais avait depuis reflué, avant de repasser sous la barre des 3% en juin. Mi-juin, le ministère de l'Economie avait légèrement relevé sa prévision pour 2026, à 3,1% en moyenne sur l'ensemble de l'année (contre 3% attendu auparavant), compte tenu du «manque de vigueur de l'économie» qui «se reflète sur le marché du travail», avait-il expliqué.

Pour préserver le marché de l'emploi, le gouvernement a prolongé une mesure adoptée l'an passé qui allongeait la durée maximale d'indemnisation du chômage partiel à 24 mois, contre 18 mois auparavant. Entrée en vigueur en novembre 2025, cette mesure a été renouvelée à compter du 1er août avec effet jusqu'au 31 janvier 2027.

Le gouvernement avait décidé fin mai de prolonger cette mesure en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient qui «pèsent sur les marchés de l'énergie» et les «chaînes d'approvisionnement» et «accroissent l'insécurité» dans un contexte «déjà fortement tendu» avec «la situation incertaine» concernant les droits de douane américains.

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