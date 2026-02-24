DE
FR

Un plan social prévu
Galenica va couper 170 postes de sa filiale Bichsel

Galenica annonce la fermeture de la production pharmaceutique de sa filiale Bichsel à Interlaken d'ici fin 2026, entraînant la suppression de 170 postes. Un plan social avec soutien financier est prévu.
Publié: 08:45 heures
|
Dernière mise à jour: 08:48 heures
Galenica annonce la fermeture de la production pharmaceutique de sa filiale Bichsel à Interlaken d'ici fin 2026.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le grossiste en médicaments et exploitant de pharmacies Galenica va arrêter d'ici la fin de l'année la production pharmaceutique de sa filiale Bichsel, invoquant un manque de compétitivité. Avec cette mesure, jusqu'à 170 postes seront supprimés d'ici la fin 2026.

Une procédure de consultation est prévue mi-mars. Galenica dit examiner «des possibilités de maintien de l'emploi au sein» du groupe. Mais si des licenciements doivent intervenir, un plan social sera appliqué avec notamment un soutien financier et une réorientation professionnelle.

La filiale se concentrera à l'avenir sur les prestations de soins à domicile et la pharmacie Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel à Interlaken poursuivra ses activités sous l'étendard de la chaîne Amavita, a indiqué le groupe bernois mardi dans un communiqué.

«Différentes mesures visant à améliorer les résultats n'ont pas eu suffisamment d'effet ces dernières années», a déploré le groupe qui dit avoir «examiné scénarios», notamment des investissements importants ou la construction d'un nouveau bâtiment.

Racheté en 2019

Selon Galenica, «aucun scénario ne permet de garantir la pérennité de la production sur le long terme» et, en raison de l'état du site, «la vente n'est pas possible». En prévision de la fermeture de la production, «Bichsel continuera d'approvisionner sa cliente pendant la phase de transition et l'aidera à trouver d'autres fournisseurs».

Des frais de restructuration exceptionnels sont devisés entre 35 et 40 millions de francs et devront pour l'essentiel être comptabilisés sur la première moitié de l'année. Ils comprennent notamment entre 17 et 19 millions de correctifs de valeur sur les stocks et immobilisations corporelles. Le résultat d'exploitation (Ebit) au niveau du groupe doit profiter de ces mesures à hauteur de 3 millions de francs par année dès 2027.

Le fabricant, grossiste et détaillant de produits pharmaceutiques et médicaux, fondé en 1948, est basé à Interlaken dans le canton de Berne. Il avait été racheté par Galenica en 2019. En octobre 2025, Galenica avait regroupé les compétences des filiales Homecare Bichsel et Lifestage Solutions dans les soins à domicile. Galenica, qui compte 8000 salariés, a engrangé l'an dernier 4,14 milliards de francs de chiffre d'affaires, à la faveur notamment d'une robuste demande pour les traitements du métabolisme à base de GLP-1 et les compléments alimentaires.

