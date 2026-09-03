Après un lancement difficile en début d'année, le système SIPAC 2.0 pour les indemnités de chômage fonctionne enfin. Depuis avril 2026, il a permis de verser 4,47 milliards de francs.

Après les retards de paiement, le système du chômage est stabilisé

Après les retards de paiement, le système du chômage est stabilisé

ATS Agence télégraphique suisse

Le nouveau système de paiement de l’assurance-chômage SIPAC 2.0 est en place. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) a annoncé jeudi sa réception globale. Le projet SIPACfutur devrait être bouclé en fin d'année.

Le passage à SIPAC 2.0 au début de l'année avait entraîné des difficultés dans le versement des indemnités de chômage et le traitement des nouvelles demandes. Certaines personnes au chômage ont parfois dû attendre longtemps avant de recevoir leurs premiers versements. Des avances ont donc dû être versées.

Les problèmes résolus

La Confédération avait rapidement reconnu des erreurs lors de la mise en place de SIPAC 2.0. Ces problèmes ont été résolus, écrit le SECO dans un communiqué. Depuis avril 2026, SIPAC 2.0 fonctionne de manière stable.

Le nouveau système aide les caisses de chômage à mettre en œuvre les prescriptions légales de manière uniforme dans toute la Suisse et contribue à réduire les calculs manuels, les ruptures de médias et les erreurs de transmission. De janvier à fin août 2026, des indemnités de chômage pour un montant total de 4,47 milliards de francs ont été versées par le biais de SIPAC 2.0.