Un car postal s'embrase à Chiètres (FR), plusieurs blessés

Un car postal s'est embrasé à Chiètres, dans le canton de Fribourg. La police cantonale fribourgeoise a confirmé l'incident à Blick. Selon un porte-parole, plusieurs blessés sont à déplorer.

Un car postal s'embrase et fait plusieurs morts et blessés

Un car postal s'embrase et fait plusieurs morts et blessés

ATS Agence télégraphique suisse

Plusieurs passagers sont morts et d'autres ont été blessés dans l'incendie d'un car postal mardi en fin de journée au centre de Chiètres (FR). La police cantonale a confirmé dans un courriel des informations de divers médias, dont «La Liberté.»

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les causes de l'incendie, a précisé un porte-parole à Keystone-ATS. Une enquête est en cours. De plus amples informations seront dévoilées dès que la police en saura davantage.

Parmi les blessés, une personne a été prise en charge par un hélicoptère de la Rega. Le lieu de l'incident a été bouclé. La police prie le public de ne pas se rendre sur place.