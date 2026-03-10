Un car postal s'est embrasé à Chiètres, dans le canton de Fribourg, faisant six morts et cinq blessés. La piste d'une «acte volontaire» est privilégiée.

Un secouriste parmi les blessés, trois personnes seraient dans un état grave Selon le journal «La Liberté», trois personnes sont dans un état grave. L'une d'entre elle a été héliportée à l'hôpital. Selon RTN, quatre passagers ont été blessés, ainsi qu'un secouriste. Source: «La Liberté» La police ne communique pas sur la personne soupçonnée d'avoir déclenché l'incendie Les porte-parole de la police de Fribourg ont refusé de commenter l'état de santé de la personne soupçonnée d'avoir déclenché l'incendie volontairement. «Nous ne communiquons aucune information à ce sujet pour le moment», ont-ils déclaré en réponse à une question. Neuf ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur les lieux. Des blessés ont été identifiés, les personnes décédées non La police de Fribourg a indiqué que les six personnes décédées n'ont pas encore été identifiées. En revanche, l'identité des cinq blessés est connue. La police ne se «prononce pas» sur la piste d'un attentat Concernant la possibilité d'un attentat terroriste, la police déclare: «Nous ne pouvons nous prononcer à ce stade de l'enquête.» Le bus reliait Guin (FR) à Chiètres (FR) L'incident s'est produit sur la ligne reliant Guin (FR) à Chiètres(FR). L'incident s'est produit peu avant que le bus n'atteigne son terminus, rue Murtenstrasse à Chiètres. L'incendie a probablement été déclenché délibérément «L'intervention se poursuivra certainement toute la nuit», a expliqué la porte-parole de la police cantonale fribourgeoise. L'incendie pourrait être d'origine criminelle, ajoute-t-elle. «Nous avons des informations selon lesquelles une personne serait responsable de l'incendie.» Cependant, la police ignore encore les circonstances exactes La police annonce six morts et cinq blessés dans l'incendie La police cantonale fribourgeoise tient actuellement une conférence de presse. L'accident a fait six morts et cinq blessés, a-t-elle confirmé. Fin du Live

Six personnes sont mortes et cinq autres ont été blessés dans l'incendie d'un car postal mardi en fin de journée au centre de Chiètres (FR). La police cantonale a confirmé dans un courriel des informations de divers médias, dont «La Liberté.»

Selon la police cantonale fribourgeoise, la piste d'un «acte volontaire» est privilégiée. Une enquête est en cours. Parmi les blessés, trois personnes sont en état grave, et l'une d'entre elles a été prise en charge par un hélicoptère de la Rega. Le lieu de l'incident a été bouclé. La police prie le public de ne pas se rendre sur place.

De nombreuses photos et vidéos envoyées par nos lecteurs sont parvenues à Blick, témoignant de l'ampleur des dégâts. Les flammes du fourgon postal atteignaient plusieurs mètres de hauteur. Le panache de fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Les vidéos montre également des scènes de panique.