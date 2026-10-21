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Meute du Chöpfenberg
Quatre loups abattus et un lynx trouvé mort en terres schwyzoises

Les gardes-chasse du canton de Schwyz ont abattu quatre jeunes loups de la meute du Chöpfenberg, atteignant leur quota de régulation. Un lynx a aussi été retrouvé mort dans une caverne à Innerthal.
Publié: il y a 5 minutes
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Quatre loups tués et un lynx mort retrouvés dans le canton de Schwyz (image d'illustration).
Photo: ThorstenxLindekamp
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ATS Agence télégraphique suisse

Les gardes-chasse schwyzois ont abattu quatre jeunes loups issus de la meute dite du «Chöpfenberg». En outre, un lynx a été découvert mort la semaine dernière dans une caverne sur le territoire de la commune d'Innerthal (SZ). Tout indique qu'il y a chuté et qu'il n'a pas réussi à s'en extraire, selon les autorités.

En tirant quatre des six jeunes loups de la meute du Chöpfenberg, les gardes-chasse ont atteint le quota de régulation visé, écrit mercredi le Service cantonal de la forêt et de la nature. Ils vont continuer, en outre, à surveiller la meute.

En septembre, trois moutons et quatre chèvres ont été tués lors de deux attaques à Oberiberg (SZ) et à Altendorf (SZ). Les analyses d'ADN ont confirmé que des loups en sont à l'origine. Le canidé qui a sévi à Altendorf a été identifié. Il s'agit d'un loup issu de la meute du Chöpfenberg. Ce dernier se trouve toujours dans la région et n'a pas quitté la meute. Le cas d'Altendorf n'a pas encore été clairement élucidé.

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