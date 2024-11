Un petit avant-goût d’hiver après cet été indien tardif

De la neige risque de tomber en moyenne montagne la semaine prochaine. Photo: Keystone

Marc Strüby Chef du Web Desk

De la grisaille en plaine et un temps doux et ensoleillé en montagne. Cette configuration règne sur la Suisse depuis environ deux semaines. Mais les choses vont drastiquement changer ces prochains jours.

Une situation de blocage a permis aux hautes pressions de s’installer durablement sur la région alpine, avec à la clé une inversion thermique. Alors que le Plateau se retrouvait dans le brouillard ou sous le stratus, le soleil a largement brillé en altitude, où des records de température pour un mois de novembre ont été battus. Ainsi, la limite du 0 degré a atteint plus de 4284m durant les premiers jours du mois, du jamais-vu.

Neige en moyenne montagne

Ces conditions resteront encore au menu pour le week-end, et il faudra bien en profiter. Car cet été indien tardif touche à sa fin. Entre lundi et mardi, l’anticyclone va se retirer et laisser sa place à un courant du nord qui fera affluer de l’air plus froid et plus humide sur les Alpes, indique MétéoSuisse. Un temps changeant, avec quelques précipitations, devrait s’installer pour le reste de la semaine. Et la limite des chutes de neige pourrait s’abaisser jusque vers 1000m d’altitude.

La suite est empreinte d’énormément d’incertitudes, vu la configuration et l’échéance lointaine. Mais une véritable descente d’air polaire reste possible à l’horizon du week-end prochain. De quoi ravir les amateurs de neige et de sports d'hiver, avec l'ouverture de certains domaines skiables.