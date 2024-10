L'anticyclone Xelat assure à la Suisse un temps d'octobre doré et un été martiniquais. En plaine, c'est toutefois le brouillard qui domine. Photo: keystone-sda.ch 1/5

Christina Benz

Depuis plusieurs jours, un anticyclone stationne au-dessus de la Suisse et apporte avec lui un temps sec et gris en plaine et une météo clémente en montagne. Les hautes pressions se sont installés de façon durable au-dessus de l'Europe centrale. La situation ne devrait donc pas évoluer avant un bon moment.

«Il s'agit d'un anticyclone de type Omega. Il se caractérise par une grande résistance et une longue durée de vie», explique le météorologue Roger Perret de Meteo News. On parle d'un anticyclone en Omega lorsqu'un des hautes pressions se retrouvent bloquées entre deux dépressions. «Un changement de météo pourrait intervenir entre le 10 et le 15 novembre environ», explique le spécialiste. Mais d'ici là, le temps ne devrait pas tellement bouger. Bleu en haut, gris en bas, telle sera la devise des prochains jours.

Un été indien en montagne

Le météorologue parle d'une météo monotone. Il n'y a rien de passionnant, le temps ne change guère. «On retrouve du brouillard et du stratus au-dessus de la plaine», explique Roger Perret. La limite supérieure varie entre 800 et 1200 mètres. En revanche, les montagnes profitent d’un ciel limpide et ensoleillé.

Car en altitude, le temps est presque estival! Cette période est également connue sous le nom de temps d'octobre doré. Les températures sont anormalement élevées, avec une limite du zéro degré autour de 4000 mètres, presque un record pour la saison.

Lente baisse des températures en plaine

Pendant ce temps, en plaine, les températures sont en baisse. «Cette semaine, on est encore à 11-14 degrés sous le brouillard. La semaine prochaine, il fera à peine 10 degrés», explique Roger Perret. En raison des nuits plus longues, l'air devient de plus en plus frais. De plus, les conditions anticycloniques ne permettent pas le renouvellement de l'air, ce qui empêche l'air plus chaud de pénétrer chez nous.

L'anticyclone tient également la pluie éloignée de nous. Mais après un début d'automne copieusement arrosé, il ne devrait pas y avoir de conséquences pour l'écosystème. «Les arbres entrent en dormance, les sols sont assez bien saturés», explique l'expert. En altitude, par contre, les sols pourraient s'assécher en raison du temps doux et ensoleillé.

«De longues périodes de hautes pressions ne sont pas rares»

Que se passera-t-il après ces semaines grises? «On ne peut pas prévoir ce qui va suivre. On ne peut pas encore dire s'il fera alors plus doux avec des vents d'ouest ou plus frais avec de l'air venant du nord.»

Le météorologue doute toutefois fortement que l'anticyclone stable survive à l'hiver. «C'est un anticyclone très stable, mais il ne durera pas plus d'une ou deux semaines», prédit Roger Perret. Dès que le brouillard disparaîtra, le gel arrivera. Et d'ajouter: «Les longues périodes de hautes pressions en automne ne sont pas rares. Elles se produisent presque chaque année.»