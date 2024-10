Les premières stations de ski suisses ouvrent ce week-end

Les télésièges se remplissent une première fois ce week-end. Photo: Zvg 1/5

Robin Wegmüller

Dimanche, il faisait encore un temps à se balader en t-shirt l'après-midi, alors que les skieurs professionnels suisses s'élançaient pour la première fois de la saison depuis le portillon de départ. Nous, les amateurs, ne devrons toutefois plus attendre longtemps avant de pouvoir dévaler les pistes puisque les premières remontées mécaniques suisses seront mises en service pas plus tard que cette semaine.

À Saas-Fee et Zermatt en Valais, les domaines skiables ouvriront vendredi. À Mürren-Schilthorn, dans l'Oberland bernois, l'exploitation du week-end débute samedi. Mais avec un tel soleil en plaine, la question habituelle se pose: y a-t-il suffisamment de neige en montagne?

Des pistes grâce au snowfarming

La réponse est oui. Les trois domaines possèdent tous des remontées mécaniques qui montent jusqu'à 3000 mètres d'altitude, voire plus. Suffisamment haut donc pour que de la neige fraîche y soit tombée ces derniers jours. Du côté du Schilthorn, on a en outre eu recours à une autre mesure insolite pour garantir l'enneigement: «Grâce au snowfarming, nous avons pu conserver une grande quantité de neige pendant l'été et nous avons maintenant suffisamment de neige pour ouvrir une piste dans l'Engetal», explique Michelle Wyss, porte-parole de la Schilthornbahn, à Blick. La neige restante de la saison dernière a donc passé l'été sous un voile de protection.

Ainsi, 3,5 kilomètres de pistes peuvent être ouverts comme prévu dans la région de la Jungfrau. Depuis fin septembre, les athlètes de Swiss Freeski et de Snowboard s'entraînent déjà dans un snowpark aménagé au Schilthorn.

Plus de 20 kilomètres de pistes en Valais

En Valais aussi, on se prépare pour le week-end à venir. «Après la neige fraîche du week-end dernier, les conditions de piste sont excellentes dans le domaine skiable du glacier», explique Saastal Tourismus. A Saas-Fee, les amateurs de sports d'hiver peuvent déjà dévaler jusqu'à 20 kilomètres de pistes. L'ouverture d'installations et de pistes supplémentaires dépendra de la limite des chutes de neige dans les prochains jours.

Les skieurs peuvent s'attendre à des descentes encore plus longues autour du Cervin. «Des pistes et des installations sont préparées et ouvertes en permanence», déclare Jenny Imboden, porte-parole de Zermatt Bergbahnen. Vendredi, neuf des 26 installations devraient fonctionner, et au total 24 kilomètres de pistes sont déjà ouverts.

Malgré les températures automnales encore plus chaudes en plaine, il y a donc suffisamment de neige dans les Alpes suisses pour que la saison d'hiver puisse commencer comme prévu.