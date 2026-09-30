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Il n'a pas osé «tirer le frein»
Un ex-haut cadre de l'OFT reconnaît des erreurs dans le développement ferroviaire suisse

Peter Füglistaler, ex-directeur de l'OFT, admet à la NZZ avoir commis des erreurs dans le développement ferroviaire en Suisse. Il alerte aussi sur des coupes à venir.
Publié: 05:15 heures
L'ex-dirigeant de l'OFT reconnaît ne pas avoir su freiner des projets.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien directeur de l'Office fédéral des transports (OFT) Peter Füglistaler reconnaît mercredi avoir commis des erreurs dans le développement du réseau ferroviaire. «En Suisse, on ne construit pratiquement plus. On se contente désormais d'élaborer des projets».

Le RER de Bâle, par exemple, a été «planifié à outrance», déplore dans un entretien diffusé par la Neue Zürcher Zeitung M. Füglistaler, qui a dirigé l'OFT pendant 14 ans, jusqu'en 2024. On a cherché la solution parfaite, ajoute-t-il. «Nous avons oublié qu'il fallait aussi, un jour, se lancer et construire».

Il dit n'avoir pas osé tirer le frein. «Si j'avais arrêté la planification [du projet, ndlr] à l'époque, les gouvernements bâlois se seraient précipités en bloc vers le Conseil fédéral», poursuit-il. Il admet cependant qu'il faisait «partie de ce système».

«Des coupes sombres»

En 2024, dans un entretien à la NZZ, M. Füglistaler avait laissé transparaître ses réticences concernant le développement des transports publics à Bâle et à Lucerne, dont il reconnaissait toutefois la nécessité. «Je pense qu'il ne faut pas toujours la solution parfaite que l'on envisage actuellement», avait-il déclaré, se prononçant pour une mise en œuvre par étapes.

Le Conseil fédéral a mis en consultation en juin son projet Transports'45 visant à planifier et à coordonner les infrastructures de transport routier, ferroviaire et d'agglomération à l'horizon 2045. La consultation s'achève le 9 octobre. Le document prévoit une hiérarchisation des projets.

Cela montre bien que les projets sont nombreux, relève M. Füglistaler dans la NZZ de mercredi: «Dans le cadre des projets de transports 2045, nous avons plus de 100 milliards de francs de projets et 20 milliards à disposition». Il faudra «faire des coupes sombres», prédit l'ex-directeur de l'OFT.

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