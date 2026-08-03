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Jusqu'au petit matin
Vingt trains spéciaux prévus pour la Street Parade à Zurich

Pour la Street Parade ce samedi 8 août à Zurich, 20 trains spéciaux et des bus de nuit circuleront jusqu'à l'aube. Les organisateurs conseillent d'éviter la gare de Stadelhofen et privilégier Zurich centrale ou Zurich Enge.
Publié: 14:35 heures
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Dernière mise à jour: il y a 59 minutes
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Les CFF renforcent leurs liaisons pour acheminer les milliers de participants attendus sur les bords de la Limmat.
Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur
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ATS Agence télégraphique suisse

La Street Parade à Zurich sera desservie par vingt trains spéciaux et des rames supplémentaires. L'offre de transports publics, incluant des trains et bus de nuit, sera prolongée jusqu'au petit matin pour les fêtards.

Liaisons renforcées

Cette année aussi les CFF renforcent leurs liaisons pour acheminer les milliers de participants attendus le samedi 8 août sur les bords de la Limmat, indiquent-ils lundi dans un communiqué. Les transports publics zurichois (ZVV) prolongeront aussi leur service de trains et bus régionaux jusqu'à 4h du matin.

Les organisateurs recommandent aux voyageurs de passer par la gare centrale de Zurich ou celle de Zurich Enge, car une forte affluence est attendue à la gare de Stadelhofen. Concernant les billets, le «City-Ticket Zürich» incluant le voyage aller-retour à la gare centrale de Zurich et tous les trajets en ville est conseillé pour les personnes venant de l'extérieur du réseau zurichois.

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