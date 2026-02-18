Le trafic ferroviaire entre Lausanne et Renens revient à la normale ce mercredi dès 4h00. Les CFF avaient déployé un dispositif exceptionnel après l’incendie de câbles dimanche.

ATS Agence télégraphique suisse

Les perturbations ont pris fin tôt mercredi matin sur la ligne ferroviaire entre Lausanne et Renens (VS), après l'incendie de câbles électriques dimanche. Les trains circuleront à nouveau selon l'horaire à partir de 04h, annoncent les CFF sur leur site en ligne.

Le trafic ferroviaire a été très perturbé lundi et mardi entre Renens et Lausanne en raison de l'incendie. Les CFF ont mis en place un dispositif exceptionnel entre les deux villes, à savoir des trains spéciaux toutes les 30 minutes et des bus de remplacement toutes les quinze minutes.

Selon les premières informations à disposition des CFF, 40 câbles s'étaient embrasés dimanche soir à la gare de Lausanne à la suite du lancer d'un engin pyrotechnique depuis un train de supporters du FC Servette. Au total, les équipes des CFF ont dû reconnecter quelque 1000 fils.