Olalla Piñeiro TrigoJournaliste Blick
Les CFF ont annoncé aux alentours de 23h que les perturbations ont pu être levées sur la ligne Lausanne-Villeneuve, dans le canton de Vaud. Les trains avaient été interrompus entre Montreux et Aigle durant plusieurs heures ce lundi. En cause: un accident de personne.
Les trains circulent peu à peu. Toutefois, des retards sont encore à prévoir.
