Le trafic ferroviaire a été interrompu ce lundi entre Montreux et Aigle (VD). En cause: un accident de personne. Les CFF ont annoncé en fin de soirée que les restrictions étaient levées.

Les restrictions sur la ligne CFF Lausanne-Villeneuve sont levées

Les restrictions sur la ligne CFF Lausanne-Villeneuve sont levées

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les CFF ont annoncé aux alentours de 23h que les perturbations ont pu être levées sur la ligne Lausanne-Villeneuve, dans le canton de Vaud. Les trains avaient été interrompus entre Montreux et Aigle durant plusieurs heures ce lundi. En cause: un accident de personne.

Les trains circulent peu à peu. Toutefois, des retards sont encore à prévoir.