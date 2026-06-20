Parmi tous les dirigeants d'entreprises publiques suisses, Vincent Ducrot, directeur des CFF, a été le mieux rémunéré l'année dernière. En revanche, les dirigeants de La Poste ont perçu des rémunérations nettement inférieures à celles de l'année précédente.

Voici les dirigeants les mieux rémunérés dans les entreprises publiques suisses

Voici les dirigeants les mieux rémunérés dans les entreprises publiques suisses

Joschka Schaffner

Vincent Ducrot est le seul à avoir franchi la barre du million. L'année dernière, le directeur des CFF a perçu un montant total de 1'047'052 francs. Même si une partie de cette somme a directement été versée à la prévoyance professionnelle, personne n'a été mieux rémunéré au sein d'une entreprise publique que le directeur des Chemins de fer fédéraux.

D'autres cadres ont également été grassement rémunérés en 2025, comme le montre le rapport annuel de la Confédération sur les salaires des cadres. Que ces entreprises soient entièrement intégrées au budget fédéral ou organisées selon le droit privé ne semble guère avoir d'importance parmi les mieux payés.

Changement en tête

En deuxième position, juste derrière Vincent Ducrot, on retrouve le patron de PostFinance, avec un total de 974'818 francs. Si l'on ne se basait que sur le salaire net, le dirigeant de la banque se hisserait même en tête avec 818'240 francs.

Le directeur du groupe La Poste n'est «que» troisième cette année, avec «seulement» 859'085 francs. En effet, en 2024, l’ancien PDG Roberto Cirillo occupait encore la première place avec une rémunération supérieure à un million de francs.

Roberto Cirillo n’a toutefois pas été rétrogradé, mais a simplement quitté ses fonctions en mars 2025. Comme l’indique l’Office fédéral du personnel dans son rapport, la baisse de la masse salariale s’explique donc principalement par la solution de transition trouvée avec Alex Glanzmann, qui a perçu une rémunération inférieure pour son engagement. Ce n’est qu’en novembre que le successeur de Roberto Cirillo, Pascal Grieder, a pris ses fonctions, bien sûr avec un salaire complet.

L'empire d'Albert Rösti est lucratif

Un élément du rapport est particulièrement frappant: parmi les dix premières places, on trouve pas moins de cinq entreprises rattachées au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) – dont le service de contrôle aérien Skyguide et la SSR.

Le département dirigé par le conseiller fédéral Albert Rösti est l'un des plus lucratifs. Sans surprise, les dirigeants du géant de l'armement Ruag et de l'assurance-accident Suva figurent également parmi les dix cadres les mieux rémunérés.

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Le Département fédéral des Finances de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter ne figure qu’une seule fois dans ce classement. Le directeur général de la Finma, Stefan Walter, a tout de même perçu la sixième rémunération la plus élevée, avec 735'293 francs. Par ailleurs, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers est la seule entreprise fédérale où la présidente du conseil d’administration, Marlene Amstad, travaille également à temps plein.

Seuls quatre départements sur sept figurent dans le top 10

Parmi les trois autres départements, aucune entreprise ne figure dans le top 10. C’est particulièrement surprenant dans le cas du département du ministre de l’Economie Guy Parmelin, qui regroupe plusieurs entités de renom telles que des hautes écoles, des instituts de recherche ou des organismes de promotion du tourisme et de l’innovation.

Les trois entreprises relevant de la compétence du ministre de la Justice Beat Jans misent elles aussi sur des rémunérations plus modestes. Quant au Département des Affaires étrangères d’Ignazio Cassis, il n’abrite – sans grande surprise – aucune entreprise proche de l’Etat.