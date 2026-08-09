Pour les usagers occasionnels des transports en commun, les cartes multicourses constituent une option financièrement très avantageuse grâce aux rabais appliqués. Elles pourraient désormais être supprimées dans tout le pays.

Les cartes multicourses sont sur le point de disparaître dans toute la Suisse

Les cartes multicourses sont sur le point de disparaître dans toute la Suisse

Simone Steiner

Les très populaires cartes multicourses à prix réduit sont sur le point de disparaître. Avec le changement d’horaires prévu en décembre 2026, les billets et les abonnements verront leur prix augmenter en moyenne de 3,9% dans toute la Suisse. Dans le même temps, plusieurs grands réseaux de transports publics ont décidé de supprimer purement et simplement le rabais accordé jusqu’ici sur ces cartes à trajets multiples.

Face à cette décision, les alarmes s'allument chez Pro Bahn Schweiz. Pour Bastian Bommer, membre de l’organisation de défense des usagers, la facture risque d'être salée «Selon les réseaux de transport concernés, les trajets concernés coûteraient environ 8 à 20% de plus», déclare-t-il à Blick.

Les cartes multi-trajets sont particulièrement appréciées des voyageurs qui n’utilisent les transports publics qu’occasionnellement. C’est notamment le cas des enfants et des seniors. Pour eux, un abonnement général ou un Demi-tarif PLUS n’est pas rentable. Sans cartes multicourses, il n’y aurait plus d’offres attractives pour eux.

Suppression des cartes multicourses dans de nombreuses régions

Mardi dernier, le réseau de Suisse centrale Passepartout a officialisé à son tour la fin du rabais sur les cartes multicourses dès le mois de décembre. Plus tôt dans l'année, la communauté tarifaire zurichoise (ZVV) ainsi que le réseau bernois Libero avaient déjà ouvert la voie en annonçant une mesure identique.

Pour justifier ce coup de rabot, les différents réseaux expliquent qu’une telle remise n’existe déjà plus à l’échelle du trafic national direct. Conformément à une directive de l’Office fédéral des transports, les réductions régionales ne devront à l’avenir être proposées que si elles existent également dans le trafic national.

Cette évolution inquiète Bastian Bommer. «Nous craignons que d’autres communautés tarifaires ne suivent le mouvement d’ici décembre», déclare-t-il. Dans le pire des cas, cette offre disparaîtrait de l’ensemble du pays.

Il entend empêcher ce scénario par tous les moyens. Il demande aux réseaux concernés et à l’association professionnelle Alliance SwissPass de renoncer à la suppression de ces réductions. Le risque étant que les transports publics perdent de leur attractivité.

Ailleurs dans le pays, le mouvement est d'ores et déjà bien engagé : le réseau A-Welle, actif dans les cantons d'Argovie et de Soleure, tout comme Frimobil dans le canton de Fribourg, avaient déjà tiré un trait sur ces rabais auparavant. Sur le réseau national, la réduction appliquée aux cartes multicourses appartient, elle aussi, au passé depuis plusieurs années.

Les cartes multicourses ont déjà fait l’objet de débats politiques par le passé. Les CFF et Alliance SwissPass ont supprimé, à compter de fin 2025, l’obligation d’installer des composteurs orange. La conseillère aux Etats de l’UDC Esther Friedli (SG) s’était vivement opposée à cette décision. La parlementaire rappelait notamment que ces cartes cartonnées restent un outil essentiel pour les personnes ne disposant pas de certaines technologies numériques.