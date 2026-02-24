DE
Entre Olten et Berne
500 passagers ont été évacués d'un train bloqué dans un tunnel

Un Eurocity reliant Bâle à Milan est resté bloqué mardi à 07h15 dans le tunnel de Murgenthal entre Olten et Berne. Après deux heures, 500 passagers ont été évacués et conduits en sécurité à Berne par un train d’intervention.
Publié: 10:12 heures
Un Eurocity reliant Bâle à Milan est resté bloqué dans un tunnel. (Image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un Eurocity est resté bloqué mardi matin dans le tunnel de Murgenthal, entre Olten (SO) et Berne. Après deux heures d'attente, les quelque 500 passagers ont été évacués puis conduits à Berne à bord d'un train d'extinction et de sauvetage.

L'origine de la panne survenue sur la ligne Rail 2000 – entre Mattstetten (BE) et Rothrist (AG) – reste indéterminée, a indiqué une porte-parole des CFF contactée par Keystone-ATS. L'incident s'est produit à 07h15 et a fortement perturbé le trafic pendulaire sur la ligne Olten-Berne.

Le train bloqué était l'EC 61 reliant Bâle à Milan. La perturbation a été levée peu après 09h00. L'Eurocity a finalement pu retourner à Olten par ses propres moyens, selon la porte-parole. Pendant la durée de la perturbation, certains trains ont dû repartir en sens inverse. D'autres ont ensuite emprunté la ligne principale via Burgdorf (BE), ce qui a entraîné des légers retards.

